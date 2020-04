GTA 6: Die Crunch-Kultur bei Rockstar Games hat gebessert

Rockstar Games

Rockstar Games hat einige der größten Titel in jüngster Zeit entwickelt, darunter die Grand Theft Auto 5 und Red Dead Redemption 2. Trotz der unglaublichen Spiele, die vom Studio produziert werden, waren viele empört über die Crunch-Kultur des Unternehmens und die Art und Weise, wie das Unternehmen seine Mitarbeiter in der Entwicklungsphase ihrer Spiele behandelte. Während es innerhalb des Unternehmens Probleme gab, können die Spieler die Spiele mit einem saubereren Gewissen genießen, da sich die Unternehmenskultur zu verbessern scheint. Wirkt sich diese Umstellung auf die Entwicklung von GTA 6 aus?



Rockstar Games hat seit der Veröffentlichung von Grand Theft Auto im Jahr 1997 die Spielebranche stark geprägt und das Spielemarken mit kommerziellen und kritischen Erfolg veröffentlicht. Während die Titel, die der Entwickler produziert, sehr hohe Erwartungen wecken, scheinen die Mitarbeiter einen großen Teil dieses Drucks vom Unternehmen zu spüren. Daher waren auch viele schockiert über das, was die Mitarbeiter von Rockstar Games durchgemacht haben. Eine Nachuntersuchung der Geschäftspraktiken hat nun ergeben, welche Fortschritte das Unternehmen gemacht hat.

GTA 6-Entwicklung: Die Crunch-Kultur von Rockstar Games soll sich verbessert haben

Die Untersuchung wurde von Kotaku durchgeführt. Nach 18 Monaten – nach dem ersten Report – hatte sich das Personal und die Kultur der leitenden Angestellten erheblich verändert. Nach dem Abgang von Dan Houser wurde eine Reihe hochrangiger Mitarbeiter entlassen, um eine Kultur zu schaffen, die nicht mit einem “Todesmarsch” vergleichbar war. Ein Mitarbeiter hat nun erklärt, dass das Management “das Unternehmen wie ein Unternehmen führt”. Dies ist ein positives Zeichen und das Management unternimmt Schritte, um Fallstricke zu vermeiden, die dem Studio so negative Aufmerksamkeit geschenkt haben. “Wir haben bewusst Schritte unternommen, um unseren Ansatz bei der Entwicklung von Spielen zu verbessern und den Bedarf an Überstunden zu verringern.” Das Studio hat auch behauptet, dass sie sich bewusst sind, dass sie noch viel zu tun haben, um die Arbeitsweise des Unternehmens zu verbessern.

Die Vorfreude auf GTA 6 wächst und viele Fans werden sich freuen zu hören, dass der Entwickler die Mitarbeiter, die die geschätzten Spiele entwickeln, besser behandelt. Grand Theft Auto 6 soll bei Veröffentlichung weniger Inhalt als frühere Einträge haben und das Spiel soll regelmäßig aktualisiert, um ein größeres Erlebnis zu schaffen. Dies kann ein strategischer Schritt des Entwicklers sein, um den Entwicklungsprozess zu minimieren.

Es wird interessant sein zu sehen, was Rockstar Games tut, um seine Arbeitsplätze zu verbessern. Im Moment scheint der Entwickler positive Fortschritte zu machen und dies wird seinen Mitarbeitern und hoffentlich auch den Fans gefallen.

GTA 6 befindet sich, laut einem britischen Steuerbericht, in Entwicklung. Rockstar Games hat das Spiel derzeit noch nicht angekündigt. Die Crunch-Kultur haben vor allem Entwicklerstudios mit starken Marken. Erst vor wenigen Wochen haben wir über Naughty Dog berichtet, die bei der Entwicklung von The Last of Us 2 ihren Mitarbeitern alles abverlangt haben.