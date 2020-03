Erster GTA 6-Charakter, möglicherweise vom Sprecher enthüllt

GTA 6 Fotomontage - DailyGame - Bildquelle: homeangelsgroup.com

Weitere Beweise dafür, dass Grand Theft Auto 6 in den Rockstar Studios entwickelt wird, wurden online gefunden. Die nächste Iteration des beliebtesten Open-World-Action-Game-Franchise der Welt wird seit einiger Zeit gemunkelt, aber es wurde noch keine offizielle Bestätigung gegeben. Jetzt behauptet ein professioneller Schauspieler öffentlich, dass er Teil der Besetzung von GTA 6 ist, und listet eine Rolle von Grand Theft Auto 6 in seinem Lebenslauf auf.

Jorge Consejo ist ein beliebter Schauspieler im mexikanischen Fernsehen mit mehr als einem Dutzend spanischsprachigen Shows in den 2000er Jahren. In jüngerer Zeit spielte Consejo als Frank in Betty en NY. Sein Lebenslauf enthält keine Erfahrung mit Sprachausgabe in Cartoons oder Spielen, daher wird Grand Theft Auto 6 sein erster sein. Laut seinem Lebenslauf wird Consejos Rolle in GTA 6 eine neue Figur namens “The Mexican” sein.

Kein Statement des Schauspielers, aber auch keine Dementierung

Weitere Beweise für Consejos Rolle in Grand Theft Auto 6 wurden geliefert, nachdem Fans ihn in den sozialen Medien gefragt hatten, ob sein Lebenslauf korrekt sei. Consejo, der mit der Geheimhaltung von Sprachrollen nicht vertraut ist, sagte auf Twitter: “Liebe Freunde, während ich jede Nachricht von Ihnen lese, wissen Sie bitte, dass ich aufgrund von Vertragsbestimmungen manchmal nicht in der Lage bin, bestimmte Projekte zu kommentieren.” Er gibt zwar nicht ausdrücklich an, dass er sich auf die Rolle von GTA 6 bezieht, aber er hat den Eintrag bisher auch nicht gelöscht.

Dear friends, While I read every message from you, please know that because of contract stipulations sometimes I’m unable to comment on certain projects. Please don’t feel ignored or unseen. I appreciate and value every single one of you. ❤️✌🏼 — Jorge Consejo (@JorgeConsejo) March 27, 2020

GTA 6-Release: Näher als wir bisher gedacht haben?

Ein weiterer interessanter Deal, der aus Consejos Lebenslauf gezogen werden kann, ist, dass seine Arbeit an Grand Theft Auto 6 ab dem Jahr 2018 aufgeführt ist. Angesichts der Tatsache, dass Sprachausgabe in Videospielen normalerweise ein spätes Ereignis in der Spieleentwicklung ist, deutet eine Aufzeichnung aus dem Jahr 2018 darauf hin, dass das Releasedatum vielleicht näher liegt, als wir bisher glaubten. Bisher haben wir vermutet, GTA 6 erscheint 2021 für Xbox Series X, PlayStation 5 und PC. Die Ankündigung hätte bereits vor Tagen erfolgen sollen. Ob auch das Covid19-Virus daran Schuld ist, dass diese Ankündigung noch nicht gemacht wurde ist fraglich. Immerhin wurde auch ein großes (digitales) PS5-Event abgesagt. GTA 6 soll zeitexklusiv für die PS5 früher erscheinen.

Unabhängig davon, ob sich Grand Theft Auto 6 seiner Ankündigung nähert oder nicht, ist es aufregend, die ersten halboffiziellen Informationen über das Spiel zu haben. Der Mexikaner, Held oder Bösewicht, ist der erste offizielle Charakter des Spiels. Der Mexikaner. Noch ein Indiz mehr, das GTA 6 nach Vice City zurückkehren wird.

Die Fans müssen noch warten, bis Rockstar bereit ist, Grand Theft Auto 6 offiziell anzukündigen, um zu wissen, ob das Spiel mit Sicherheit in der Entwicklung ist.

Quelle: ResetEra