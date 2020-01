PlayStation-Event angekündigt: Wir werden die PlayStation 5 endlich sehen!

PS5 Logo

Sony hat “Experience PlayStation” angekündigt, nachdem bekannt gegeben wurde, dass die E3 2020 ausgelassen werden soll. Es ist als „Festveranstaltung“ gedacht und findet im Sony Square NYC Store statt. Die Feier beginnt heute und endet am 16. Februar. Und wir werden die PlayStation 5 sehen. Wozu sonst der ganze Aufwand?



Was macht diese Ankündigung so besonders? Denn Gerüchte haben das Unternehmen veranlasst, seine PS5-Konsole der nächsten Generation bei einem PlayStation Meeting-Event im Februar zu enthüllen. Das wissen eifrige DailyGame-Leser bereits seit August! Obwohl Experience PlayStation nur PS4– und PlayStation VR-Titel enthält, von denen es in diesem Jahr viele gibt, können wir nicht anders, als das Gefühl zu haben, dass die PS5 in irgendeiner Weise erwähnt wird, wenn sie nicht direkt enthüllt wird.

Die Veröffentlichung der Konsole im eigenen Haus würde sicherlich zur Strategie des Unternehmens beitragen, “an Hunderten von Verbraucherveranstaltungen auf der ganzen Welt teilzunehmen”. Aber wir müssen abwarten, was passiert. Die Veröffentlichung der PlayStation 5 ist derzeit für Weihnachten 2020 geplant. Im Gegensatz zur Xbox Series X wird sie Berichten zufolge mit exklusiven Spielen auf Anhieb herausgebracht, wobei Counterplay’s Godfall einer der bestätigten Titel ist. Weitere PS5-Games-Ankündigungen erwarten wir im Laufe der nächsten Monate.

Bleibt informiert! Holt euch unseren Newsletter, zweimal die Woche - aktuelle Games-News - per E-Mail.