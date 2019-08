Potenziell bedeutsame PlayStation-Lecks haben im Internet die Runde gemacht. Natürlich sollte man ein Gerücht als Gerücht betrachten und nicht für bare Münze. Trotzdem könnte es passieren, dass uns Sony im Februar 2020 über die Zukunft der PlayStation 5 aufklärt. Die PS5 wurde bisweilen nur vom System-Architekten angeteasert.

Aufgrund dieser Lücke, die auf 4chan (über NeoGAF) entstanden ist, wird Sony im Februar 2020 ein PlayStation Meeting-Event abhalten (das genaue Datum hierfür ist der 12. Februar). Danach wird die PS5 offiziell vorgestellt. Im April diesen Jahres gab es bereits eine Art Soft-Enthüllung für das System. Wenn dies tatsächlich zutrifft, werden wir dann den Preis, das Erscheinungsdatum und möglicherweise einige der Starttitel für das System herausfinden. Ebenfalls dazu müssen wir uns derzeit auf Meinungen von Analysten stützen.

Laut dem Leck haben große Verlage wie Ubisoft, Activision, EA, Square Enix und andere bereits Einladungen für die Veranstaltung erhalten. Auf der Softwareseite wird sich Sony ganz auf zwei seiner größten kommenden Exklusivprodukte konzentrieren – The Last of Us Part 2 und Ghost of Tsushima – die beide auch für PS5-Releases geeignet zu sein scheinen.

Das Leck behauptet auch, dass Sony in letzter Zeit stark in VR investiert hat und dass in den letzten Monaten zahlreiche interne Tests an einer PlayStation VR 2 durchgeführt wurden, die alle sehr erfolgreiche Ergebnisse erbrachten. Die Vermarktung soll vor Beginn des Geschäftsjahres 2021 beginnen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass Sony vor nicht allzu langer Zeit öffentlich gesagt hat, dass es nicht notwendig ist, eine PSVR 2 neben der PS5 herauszubringen. Wahrscheinlich wird das VR-Kit erst später, nach der Konsole, auf den Markt kommen. Also erst 2021.

Die Zeitleiste passt, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass die PS4 einige Monate vor ihrem Start auf einem ähnlichen PlayStation Meeting-Event Anfang 2013 enthüllt wurde. Allerdings sind das alles nur Vermutungen.