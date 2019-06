Share on Facebook

Die ersten Spezifikationen für die PS5 und die Xbox Scarlett (oder wie auch immer Microsoft sie letztendlich nennt) wurden veröffentlicht und beide sind sehr beeindruckende Maschinen. Natürlich stellt sich dann die Frage, wie hoch der Preis der beiden neuen Konsolen sein wird.

Da beide Konsolen mit SSD-Festplatten und starker interner Hardware ausgestattet sind, die wahrscheinlich nicht billig ist, sehen wir uns dann zwei Konsolen an, die am Ende etwas zu teuer sind? Laut Branchenanalyst Michael Pachter ist dies möglicherweise nicht der Fall. Kürzlich fragten ihn die Kollegen von GamingBolt, was er unter Berücksichtigung der Spezifikationen für die beiden Konsolen für die Preise halten würde, und überraschenderweise könnten beide 399 US-Dollar/Euro kosten.

„Die technischen Daten sprechen für etwa 500 US-Dollar“, sagte Pachter gegenüber GamingBolt, als er gefragt wurde, wie hoch der Preis für beide Konsolen aus seiner Sicht sei. „Mein Voreingenommenheit ist jedoch, dass Microsoft 399 US-Dollar ankündigt und Sony diesem Beispiel folgt.“

Sony hat bereits gesagt, dass der Preis für die PS5 angesichts der Funktionen, die eigentlich alles bedeuten könnten, für die Kunden „attraktiv“ sein wird, während auch Microsoft zugegeben hat, dass der Preis für die Konsole für viele ein wichtiger Faktor sein wird. Im konkreten Fall von Microsoft könnte das Problem der Preisgestaltung bis zu einem gewissen Grad umgangen werden, wenn tatsächlich zwei Varianten für Project Scarlett veröffentlicht werden – von denen eine eine billiger ist -, wie aus den Lecks hervorgeht.