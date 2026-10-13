Gears of War: E-Day wird wenige Tage nach Release attackiert – Spieler fliegen aus den Servern

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Gears of War: E-Day ist nur wenige Tage nach seinem weltweiten Release Ziel von DDoS-Angriffen geworden. Spieler meldeten zeitweise Verbindungsabbrüche, Login-Probleme und weitere Ausfälle der Online-Dienste. The Coalition hat inzwischen bestätigt, dass die Probleme nicht durch einen gewöhnlichen Serverfehler entstanden sind. Die Online-Infrastruktur wurde gezielt mit „Distributed-Denial-of-Service“-Angriffen belastet.

Die Entwickler äußerten sich über den offiziellen Gears-Community-Account. Einige Spieler hätten zeitweise mit Verbindungsabbrüchen, Problemen bei der Anmeldung oder anderen Service-Störungen zu kämpfen gehabt. Ursache seien DDoS-Angriffe gewesen, die gezielt die Online-Dienste von Gears of War: E-Day getroffen hätten. Das Team überwache die Situation weiterhin und arbeite daran, die Auswirkungen solcher Angriffe abzufangen.

Was bedeutet ein DDoS-Angriff für Gears of War: E-Day?

Bei einem DDoS-Angriff werden Server mit einer enormen Menge künstlich erzeugter Anfragen überlastet. Für normale Spieler kann das so aussehen, als wären die Server schlicht zusammengebrochen: Der Login funktioniert nicht, laufende Verbindungen brechen ab oder Multiplayer-Sitzungen lassen sich gar nicht erst starten.

Das ist nicht mit einem klassischen Hack gleichzusetzen. Nutzerdaten sind keine betroffen. Bestätigt sind ausschließlich Angriffe auf die Verfügbarkeit der Online-Dienste. Wer dafür verantwortlich ist, hat das Studio bislang ebenfalls nicht mitgeteilt.

Besonders unangenehm ist der Zeitpunkt. Gears of War: E-Day erschien erst am 06. Oktober und viele Spieler dürften sich nach der Kampagne gerade intensiver mit Horde Siege und Versus beschäftigen.

Horde Siege und Versus sind besonders betroffen

E-Day setzt deutlich stärker auf Online-Inhalte, als es die reine Story-Kampagne vermuten lässt. Horde Siege unterstützt bis zu zwölf Spieler, die gemeinsam gegen immer größere Locust-Angriffe antreten. Dazu kommt der klassische Versus-Multiplayer. Wer während der Attacken genau diese Modi spielen wollte, konnte deshalb unmittelbar von den Störungen betroffen sein.

Schon zum weltweiten Start musste The Coalition mehrere technische Probleme korrigieren. Der Day-One-Patch von Gears of War: E-Day beseitigte unter anderem Fehler bei Online-Sitzungen, Xbox-Anmeldungen, Horde-Missionen und Versus-Partien. Die aktuelle DDoS-Störung steht damit allerdings nicht in direktem Zusammenhang. Der Angriff kam von außen und war kein weiterer Fehler im Spielcode.

Die Server scheinen sich inzwischen wieder stabilisiert zu haben

Nach den größeren Ausfällen berichten mehrere Quellen inzwischen von einer Normalisierung der Online-Dienste. The Coalition selbst hat bislang allerdings nur bestätigt, dass die Angriffe überwacht und Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Einen ausführlichen Abschlussbericht oder Details dazu, wie lange und wie stark einzelne Regionen betroffen waren, gibt es noch nicht.

Auch mögliche Auswirkungen auf Fortschritt oder freigeschaltete Inhalte sind bislang nicht offiziell bestätigt. Einzelne Spieler berichten zwar über nicht registrierte Erfolge oder Fortschritte nach Verbindungsabbrüchen. Solche Einzelfälle reichen aber nicht aus, um von einem allgemeinen Datenverlust durch den DDoS-Angriff zu sprechen.

E-Day hat gerade sehr viele Spieler im Xbox-Ökosystem

Die Angreifer haben sich ausgerechnet einen Zeitpunkt ausgesucht, an dem E-Day besonders viel Aufmerksamkeit bekommt. Nach einer aktuellen Schätzung von Alinea Analytics sollen rund 1,7 Millionen Menschen über den Xbox Game Pass eingestiegen sein. Microsoft selbst hat diese Zahl nicht bestätigt. Auffällig war allerdings auch, dass mehr als 700.000 Game-Pass-Spieler zusätzlich Geld für das Premium-Upgrade ausgegeben haben sollen.

Wer hinter den Angriffen auf Gears of War: E-Day steckt, bleibt dagegen völlig offen. The Coalition nennt weder eine Gruppe noch ein mögliches Motiv. Solange sich daran nichts ändert, wäre jede Erklärung dafür reine Spekulation.