Gears of War: E-Day startet heute mit wichtigem Patch: Diese Fehler können dich nicht mehr ausbremsen

Adnan Siddiqi Mitgründer von DailyGame, Comics- und Movie-Nerd, Retro-Liebhaber, Gitarrenspieler und Sammler von Mega Drive Games. Leidenschaftlicher Gamer seit den 90ern, immer auf der Suche nach spannenden Geschichten hinter Spielen und Filmen. Schreibt über Klassiker ebenso wie über aktuelle Trends und liebt es, Hintergründe aus der Gaming- und Entertainment-Welt verständlich aufzubereiten. Begeistert sich für kultige Soundtracks, japanische Rollenspiele und alles, was einen Hauch Nostalgie versprüht.

Gears of War: E-Day erscheint heute, am 06. Oktober 2026, weltweit für Xbox Series X/S und PC. Wer zum regulären Release einsteigt, bekommt direkt eine bereits überarbeitete Version des Shooters. The Coalition hat kurz vor dem Start einen neuen Patch veröffentlicht, der nicht nur Stabilität und Performance verbessert, sondern mehrere Fehler beseitigt, durch die Kampagnenziele und Horde-Missionen nicht mehr abgeschlossen werden konnten.

Die Probleme wurden während des Early Access entdeckt, der für Besitzer der Premium Edition bereits am 01. Oktober begonnen hatte. In den offiziellen Patch Notes bedanken sich die Entwickler ausdrücklich bei diesen Spielerinnen und Spielern für ihre Unterstützung vor dem globalen Start. Für alle anderen ist das praktisch ein „Day-One-Patch“, der bereits installiert sein sollte, wenn sie heute zum ersten Mal loslegen.

Mehrere Fehler konnten die Kampagne tatsächlich blockieren

Die wichtigsten Korrekturen betreffen die Kampagne. In Akt 2, Kapitel 2 konnte sich das aktuelle Missionsziel nach dem Betreten von „Allfather’s Plaza“ nicht aktualisieren, wenn zuvor andere Aktivitäten abgeschlossen wurden. Im Nebenauftrag „Black Raven Down“ konnte außerdem ein Heavy Gear ohne seinen Vulcan auftauchen. In Akt 4 gab es gleich zwei weitere Fortschrittsprobleme. Nebenmissionen konnten teilweise nicht starten und die Verteidigung der Power Station blieb unter bestimmten Umständen aktiv, obwohl bereits alle sichtbaren Gegner erledigt waren.

Auch das gemeinsame Spielen wurde nachgebessert. Spieler, die einer laufenden Kampagne beitraten, konnten Fortschritt im War Journal oder Forge-Belohnungen bekommen, die eigentlich schon vor ihrem Beitritt erspielt wurden. Ein weiterer Fehler konnte Spieler an einem Geschütz festhalten, obwohl bereits eine Zwischensequenz oder ein neuer Gameplay-Abschnitt gestartet war.

Falls du erst heute einsteigst und wissen möchtest, was dich abseits der Kampagne erwartet, findest du in unserem Hands-on zu Gears of War: E-Day unsere Eindrücke zu Horde Siege, Versus und dem neuen Gameplay. Gerade diese beiden Multiplayer-Bereiche bekommen mit dem aktuellen Patch ebenfalls wichtige Korrekturen.

Auch Horde Siege und Versus bekommen wichtige Fixes

In Horde Siege konnten bestimmte Siege-Blitz-Secure-Ziele bislang nicht abgeschlossen werden. Bei einer Mission in Plaza Ruins erschien außerdem gelegentlich der für die Extraktion benötigte Helikopter nicht. Beide Probleme sollen jetzt behoben sein. In Versus wurde dagegen ein Fehler im Demolition-Modus entfernt, bei dem eine Bombe dauerhaft im Entschärfungszustand hängen bleiben konnte, wenn ein Spieler genau beim Start der Interaktion ausgeschaltet wurde.

Online sollte E-Day ebenfalls zuverlässiger funktionieren. Versus-Social-Partien blieben teilweise bei der Meldung „Waiting for players“ hängen. The Coalition verbessert außerdem die Stabilität von Online-Sitzungen und die Xbox-Anmeldung. Der kuriose Fehlercode „Bilefrog-Kalona“, durch den ein Splitscreen-Spieler nach dem Pausieren und Fortsetzen des Spiels abgemeldet werden konnte, gehört laut Patch Notes ebenfalls der Vergangenheit an.

Performance wird verbessert, konkrete FPS-Gewinne nennt The Coalition aber nicht

Der Patch enthält laut Entwickler außerdem Verbesserungen bei Stabilität, Performance und Hardware-Kompatibilität. Genauere Daten nennt The Coalition allerdings nicht. PC-Spieler sollten deshalb keine bestimmten FPS-Zuwächse aus der allgemeinen Formulierung ableiten. Wer vor dem Kauf noch prüfen möchte, ob der eigene Rechner ausreicht, findet bei uns die PC-Anforderungen von Gears of War: E-Day mit dem benötigten SSD-Speicher und den empfohlenen Grafikkarten.

Der Zeitpunkt für die Korrekturen ist jedenfalls günstig. Premium-Spieler haben die problematischen Stellen während der vergangenen fünf Tage bereits gefunden. Interessant, dass man irgendwie mit dem Aufpreis eines Early Access auch zum finalen Beta-Tester wird. Mehrere der ärgerlichsten Fehler sollten damit verschwunden sein, bevor die meisten Spielerinnen und Spieler überhaupt zum ersten Mal gemeinsam mit Marcus Fenix und Dom Santiago in den „Emergence Day“ ziehen.