Gears of War: E-Day frisst SSD-Speicher – PC-Anforderungen sind jetzt bekannt

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Gears of War: E-Day soll für Xbox ein echtes Ausrufezeichen werden. Der neue Teil führt die Reihe zurück zum Emergence Day, also zu jenem Moment, an dem die Locust erstmals aus dem Boden brechen und die Welt von Sera ins Chaos stürzen. Jetzt wissen PC-Spieler auch, was ihr Rechner für diesen brachialen Neustart leisten muss.

Was muss dein PC für das Spiel können? Besonders auffällig ist der Speicherbedarf: Das Spiel soll 130 GB freien SSD-Speicher benötigen. Eine normale Festplatte reicht laut den Angaben nicht aus, eine SSD wird vorausgesetzt. Dazu kommen je nach Einstellung bis zu 16 GB RAM und moderne Grafikkarten aus der RTX-, Radeon- oder Intel-Arc-Reihe.

Das braucht dein PC für Gears of War: E-Day

Die Mindestanforderungen wirken auf den ersten Blick noch machbar. Als CPU werden unter anderem ein AMD Ryzen 5 2600X, ein Intel i7-6850K oder ein Intel i5-10400 genannt. Beim Arbeitsspeicher sind 12 GB RAM angegeben. Bei der Grafikkarte tauchen unter anderem NVIDIA GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 6600 und Intel Arc A580 auf.

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Empfohlen wird es aber schon deutlich moderner. System Requirements Lab listet bei den empfohlenen Anforderungen 16 GB RAM, einen AMD Ryzen 5 5600 oder Intel i5-11600K sowie Grafikkarten wie RTX 3060 Ti, RTX 5060, AMD Radeon RX 6700 XT oder Intel B580.

Damit zeigt sich: Gears of War: E-Day, dass übrigens eines der teuersten Xbox-Produktionen aller Zeiten sein könnte, wird kein kleines Nebenspiel für schwache Rechner. Wer in hoher Qualität spielen will, braucht ein ordentliches PC-Setup.

Bereich Mindestanforderung Empfohlen Betriebssystem Windows 10 64-bit Windows 10/11 64-bit Prozessor AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i7-6850K / Intel Core i5-10400 AMD Ryzen 5 5600 / Intel Core i5-11600K Arbeitsspeicher 12 GB RAM 16 GB RAM Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc A580 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / RTX 5060 / AMD Radeon RX 6700 XT / Intel Arc B580 DirectX DirectX 12 DirectX 12 Speicherplatz 130 GB SSD 130 GB SSD

Warum vor allem die 130 GB auffallen

Der große Aufreger ist nicht nur die Grafikkarte. Es sind die 130 GB SSD-Speicher. Damit landet Gears of War: E-Day direkt in der Liga großer Blockbuster, die auf modernen PCs immer mehr Platz verschlingen. Das überrascht aber nicht völlig. Das Spiel entsteht mit Unreal Engine 5 und setzt offenbar stark auf moderne Beleuchtung, detaillierte Umgebungen, zerstörbare Szenen und wuchtige Inszenierung. Schon die Showcase-Präsentation machte klar: The Coalition will den Krieg gegen die Locust nicht nur nostalgisch zurückholen, sondern technisch massiv aufdrehen.

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Interessant ist auch die Plattformstrategie. Xbox betont aktuell wieder stärker Exklusivspiele, aber das bedeutet nicht, dass PC-Spieler außen vor bleiben.

Positiv ist aber: Die Mindestanforderungen sind nicht völlig absurd. Eine RTX 2060 oder RX 6600 ist keine High-End-Karte mehr. Wer also einen soliden Mittelklasse-PC der letzten Jahre besitzt und genug SSD-Platz freimacht, könnte zum Start gut vorbereitet sein.

Gears of War: E-Day wirkt technisch ambitioniert, aber nicht völlig überzogen. Der Release ist für den 06. Oktober 2026 geplant. Außerdem soll es schon ab 06. August 2026 frühen Zugang zur Open Beta geben.

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Fragen & Antworten Diese Fragen wurden geklärt

Wann erscheint Gears of War: E-Day? Gears of War: E-Day soll am 6. Oktober 2026 erscheinen. Der Titel kommt für Xbox Series X|S, PC, Steam, Cloud und direkt zum Start in den Game Pass.

Wie viel Speicherplatz braucht Gears of War: E-Day auf dem PC? Auf dem PC benötigt Gears of War: E-Day laut den aktuellen Anforderungen 130 GB freien SSD-Speicher. Eine SSD wird vorausgesetzt.

Reichen 16 GB RAM für Gears of War: E-Day? Ja, 16 GB RAM werden als empfohlene Anforderung genannt. Die Mindestanforderung liegt bei 12 GB RAM, für ein flüssigeres Spielerlebnis solltest du aber eher mit 16 GB planen.

Läuft Gears of War: E-Day auch auf älteren PCs? Das hängt stark von deiner Hardware ab. Als Mindest-Grafikkarten werden unter anderem eine RTX 2060, Radeon RX 6600 oder Intel Arc A580 genannt. Sehr alte PCs mit 8 GB RAM oder klassischer HDD dürften Probleme bekommen.

Kommt Gears of War: E-Day in den Game Pass? Ja, Gears of War: E-Day erscheint direkt zum Release im Xbox Game Pass. PC-Spieler können den Titel außerdem über Steam spielen.

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