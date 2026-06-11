Gears of War: E-Day klingt plötzlich wie das Comeback, das Xbox dringend braucht

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Gears of War: E-Day rückt immer stärker in den Fokus. Nach der großen Präsentation beim Xbox Games Showcase 2026 gibt es nun neue Details zur Kampagne, zur Spielzeit und zur Ausrichtung des Spiels. Und genau diese Informationen dürften viele Fans hellhörig machen. Denn Entwickler The Coalition will offenbar nicht einfach nur den nächsten Teil liefern, sondern die Reihe spürbar zurück zu ihren Wurzeln führen.

Offiziell erscheint der Third-Person-Shooter am 06. Oktober 2026 für Xbox Series X/S und PC. Nicht für die PlayStation 5. Das Spiel ist außerdem ab Release im Game Pass enthalten. Xbox beschreibt den Titel als Ursprungsgeschichte, die 14 Jahre vor dem ersten Gears of War spielt. Marcus Fenix und Dominic Santiago erleben darin den Moment, in dem die Locust-Horde erstmals aus der Tiefe hervorbricht und die Welt von Sera ins Chaos stürzt.

Die Kampagne soll länger werden, als viele erwartet haben

Besonders spannend ist die neue Angabe zur Spielzeit. Laut neuen IGN-Informationen, soll die Kampagne von Gears of War: E-Day über 14 Stunden dauern. Creative Director Matt Searcy soll erklärt haben, dass es sich um die längste Kampagne handelt, die The Coalition bisher gebaut hat. Dazu sollen mehr Sammelobjekte als je zuvor kommen, darunter klassische COG-Tags.

Das ist deshalb interessant, weil die Serie lange für kompakte, harte und sehr fokussierte Kampagnen stand. Viele Fans wollten kein aufgeblähtes Open-World-Experiment, sondern ein intensives Gears-Erlebnis mit klarer Richtung. Genau danach klingt es derzeit. Die Kampagne bleibt linear, soll aber größere Bereiche zum Erkunden bieten. Damit könnte The Coalition den Mittelweg finden: mehr Umfang, aber ohne den Druck, aus Gears ein offenes Abenteuer zu machen. Kein neues Halo Infinite also.

Warum E-Day nicht einfach wie ein normales Prequel wirkt

Der Reiz von Gears of War: E-Day liegt nicht nur in Marcus und Dom. Es geht um den Tag, an dem die Welt praktisch zusammenbricht. Der erste Kontakt mit den Locust soll wieder deutlich brutaler, bedrohlicher und näher am Horror der frühen Teile wirken. Xbox selbst spricht vom „Horror und der Brutalität“ des Emergence Day.

Der neue Teil setzt auf Unreal Engine 5, modernisierte Animationen und neue Bewegungsmechaniken wie Rutschen, Kriechen und dynamischere Übergänge in Deckung. Genau das könnte wichtig werden: Gears soll sich vertraut anfühlen, aber nicht alt.

Dennoch: Neue Bewegungsoptionen sind bei Gears of War immer heikel. Die Serie lebt von Gewicht, Deckung und diesem wuchtigen Gefühl, wenn Marcus sich an Mauern presst, Gegner flankiert und der Lancer brüllt. Wird das Spiel zu schnell, verliert es einen Teil seiner Identität. Wird es zu schwerfällig, wirkt es 2026 vielleicht altmodisch. Ein heikler Grat.

Auch beim Thema KI setzt The Coalition ein klares Zeichen

Ein weiterer Punkt fällt auf: Bei der Entwicklung des Spiels soll keine generative KI verwendet worden sein. Matt Searcy verwies stattdessen auf das eigene Concept-Art-Team. In einer Zeit, in der KI in der Spieleentwicklung zunehmend diskutiert wird, ist das eine klare Ansage.

Für Fans kann das wichtig sein. Gears of War lebt von Design, Atmosphäre und handgemachter Wucht. Die Locust, die Waffen, die Stadt Kalona und der Look von Marcus und Dom müssen sitzen.

Gears of War: E-Day kommt in einer entscheidenden Phase für Xbox. Microsoft hat bestätigt, dass das Spiel als Xbox-Konsolenexklusivtitel erscheint. Gleichzeitig bleibt es auf PC verfügbar. Nach vielen Diskussionen über Multiplattform-Strategie, Game Pass und Xbox-Identität wirkt „E-Day“ wie ein bewusstes Signal: Diese Marke gehört wieder stärker zur Xbox. Ob das reicht, wird sich zeigen. Immerhin schweben schon die nächsten negativen Berichte über die Gaming-Sparte von Microsoft herein.