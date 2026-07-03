Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Vor dem Release am 01. Oktober von Rayman Legends Retold ist erneut unveröffentlichtes Material im Internet aufgetaucht. Diesmal handelt es sich um Aufnahmen aus einer Entwickler-Version des Spiels, die einen umfangreichen Blick auf die Charakterauswahl ermöglichen. Besonders interessant: Der Leak zeigt offenbar nahezu alle Rayman Legends Retold Skins, die Spieler im fertigen Spiel freischalten können.

Auf den Bildern sind Rayman, Globox, Barbara, Grand Minimus und weitere bekannte Figuren zu sehen – jeweils mit einer Vielzahl unterschiedlicher Outfits. Neben klassischen Designs aus früheren Rayman-Spielen sind auch zahlreiche neue Kostüme erkennbar, die bislang noch nicht offiziell vorgestellt wurden.

Klassische und neue Outfits im Überblick

Laut dem Leak umfasst die Auswahl sowohl nostalgische Skins für langjährige Fans als auch komplett neue Designs. Einige Kostüme orientieren sich an älteren Rayman-Titeln, während andere speziell für Rayman Legends Retold entworfen wurden. Insgesamt deutet das Material darauf hin, dass Ubisoft deutlich mehr Anpassungsmöglichkeiten bietet als im Original von 2013.

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Der Leak stammt offenbar aus einer internen Entwickler-Build, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich einzelne Inhalte bis zum Release noch ändern. Erfahrungsgemäß schaffen es jedoch viele der in solchen Versionen enthaltenen Inhalte später auch in die finale Fassung.

Ubisoft hält sich bedeckt

Offiziell hat Ubisoft den Leak bislang nicht kommentiert. Das Studio hatte bereits angekündigt, dass Rayman Legends Retold neben einer grafischen Generalüberholung auch neue Inhalte, zusätzliche Level, einen neuen Handlungsstrang und zahlreiche kosmetische Extras bieten wird. Welche Skins letztlich von Beginn an verfügbar sind und welche erst freigeschaltet werden müssen, ist derzeit allerdings noch nicht bekannt.

Für Fans, die sich überraschen lassen möchten, dürfte der Leak allerdings ein klarer Spoiler sein. Wer dagegen neugierig auf die neuen Anpassungsmöglichkeiten ist, erhält schon jetzt einen guten Eindruck davon, wie umfangreich die Rayman Legends Retold Skins ausfallen könnten. Sollte das geleakte Material der finalen Version entsprechen, erwartet Spieler die bislang größte Auswahl an Outfits in einem Rayman-Spiel.

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