Rayman Legends Retold angekündigt: Ubisoft bringt den Klassiker zurück

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Ubisoft hat gemeinsam mit Ubisoft Montpellier und Ubisoft Milan Rayman Legends Retold offiziell angekündigt. Der neue Teil erscheint am 1. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC. Damit kehrt einer der bekanntesten Plattformer der letzten Jahre in überarbeiteter Form zurück und kombiniert klassische Inhalte mit neuen Spielideen.

Das Spiel kann bereits in zwei Editionen vorbestellt werden, die neben zusätzlichen Inhalten auch Bonuspakete für Fans früherer Rayman-Ableger enthalten.

Die Standard Edition von Rayman Legends Retold kostet 39,99 Dollar und enthält neben dem Hauptspiel auch Rayman Origins: Enhanced Edition. Zusätzlich gibt es ein Vorbestellerpaket mit dem sogenannten Hoodlum Havoc Pack, das zwei exklusive Kostüme für Rayman und Globox enthält. Diese sind vom Stil von Rayman 3: Hoodlum Havoc inspiriert.

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Die Deluxe Edition liegt preislich bei 49,99 Dollar und bietet zusätzlich weitere Inhalte. Dazu gehören ein Retro Pack mit vier Kostümen für Rayman, Globox, Barbara und Grand Minimus, die auf Designs aus dem originalen Rayman von 1995 basieren. Außerdem ist eine In-Game-Art-Galerie enthalten, die zusätzliche Einblicke in die visuelle Entwicklung des Spiels liefert.

Eine neue Reise durch das Glade of Dreams

Rayman Legends Retold erzählt eine überarbeitete Version der bekannten Geschichte. Im Mittelpunkt steht erneut das sogenannte Glade of Dreams, das von einer dunklen Bedrohung heimgesucht wird. Ein mysteriöser Schurke verbreitet dort Korruption und bringt die einst friedlichen Welten aus dem Gleichgewicht.

Spieler können das Abenteuer entweder alleine oder im lokalen Koop-Modus mit bis zu vier Spielern erleben. Dabei entsteht eine Mischung aus klassischem Plattforming und chaotischem Mehrspielererlebnis, bei dem Zusammenarbeit und Konkurrenz eng miteinander verbunden sind.

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Klassisches Plattforming mit neuen Elementen

Das Gameplay bleibt dem bekannten Rayman-Stil treu, wurde jedoch erweitert und modernisiert. Spieler springen, gleiten und kämpfen sich durch abwechslungsreiche Level, die voller Geheimnisse und Herausforderungen stecken. Neben klassischen Plattformpassagen gibt es auch rhythmusbasierte Abschnitte, in denen Bewegungen exakt auf den Takt abgestimmt werden müssen.

Ein besonderes Highlight sind die sogenannten Musiklevel, die den Spielfluss mit rhythmischen Elementen kombinieren und ein dynamisches Spielerlebnis erzeugen. Diese Abschnitte gehören zu den bekanntesten Features der Reihe und wurden in Rayman Legends Retold weiter ausgebaut.

Neue Inhalte und überarbeitete Welten

Neben bekannten Levels enthält das Spiel eine zusätzliche, geheimnisvolle sechste Welt sowie vier neue Musiklevel. Ubisoft verspricht eine visuell überarbeitete Spielwelt, die mit moderner Technik neu interpretiert wurde, ohne den Charme der Originale zu verlieren.

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Auch die Inszenierung wurde erweitert. Zwischensequenzen sollen stärker erzählerisch gestaltet sein und durch neue Vertonungen mehr Tiefe erhalten. Für den Soundtrack arbeiten erneut Christophe Héral und Grant Kirkhope zusammen und verbinden bekannte Motive mit neuen Kompositionen.

Koop-Chaos und kompetitiver Spaß

Der Mehrspielermodus bleibt ein zentraler Bestandteil des Spiels. Bis zu vier Spieler können gleichzeitig im lokalen Koop-Modus spielen, Lums sammeln oder sich gegenseitig sabotieren. Dadurch entsteht ein Mix aus Kooperation und Wettbewerb, der das Spielgeschehen dynamisch und unvorhersehbar macht.

Auch der beliebte Modus Kung Foot kehrt zurück. Dieser wurde überarbeitet, bietet neue Steuerungsoptionen, Power-ups und anpassbare Regeln für noch mehr Flexibilität im lokalen Multiplayer.

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