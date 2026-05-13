Star Wars Outlaws jetzt so günstig wie nie bei Steam und PS Store

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wer bisher noch mit Star Wars Outlaws gewartet hat, bekommt jetzt wohl die beste Gelegenheit seit Veröffentlichung. Das Open-World-Abenteuer von Massive Entertainment und Ubisoft ist aktuell sowohl bei Steam als auch im PlayStation Store so günstig wie noch nie erhältlich.

Auf dem PC wurde der Preis zeitweise um 75 Prozent reduziert. Dadurch kostet die Standard-Version aktuell nur noch rund 17 Euro. Auch auf der PS5 läuft eine große Rabattaktion, bei der das Spiel deutlich günstiger angeboten wird als jemals zuvor.

Das Spiel hatte einen schwierigen Start

Zum Release wurde Star Wars Outlaws durchaus kontrovers diskutiert. Vor allem technische Probleme, KI-Schwächen und einige repetitive Missionen sorgten damals für Kritik. Gleichzeitig lobten viele Spieler aber die Atmosphäre, die Planeten und die authentische Darstellung des Star-Wars-Universums.

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Inzwischen hat Ubisoft allerdings mehrere größere Updates veröffentlicht. Besonders Performance, Stealth-Mechaniken und das allgemeine Gameplay wurden seit Launch mehrfach überarbeitet. Genau deshalb scheint das Interesse am Spiel aktuell wieder deutlich zu steigen.

Vor allem Star-Wars-Fans bekommen viel geboten

In Star Wars Outlaws übernimmst du die Rolle von Kay Vess, die sich zwischen den Ereignissen der klassischen Filme als Gesetzlose durchs Outer Rim schlägt. Dabei bereist du verschiedene Planeten, erledigst Aufträge für Syndikate und gerät immer wieder zwischen Imperium und Unterwelt.

Besonders die offene Welt und die vielen kleinen Details gelten bis heute als große Stärke des Spiels. Gerade Fans klassischer Star-Wars-Abenteuer dürften deshalb trotz der bekannten Schwächen viel Spaß mit dem Titel haben.

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Der Rabatt dürfte nicht ewig bleiben

Die aktuellen Angebote laufen allerdings nur für begrenzte Zeit. Vor allem bei Steam endet die Aktion schon in wenigen Tagen. Wer also schon länger mit dem Kauf geliebäugelt hat, dürfte aktuell kaum einen besseren Zeitpunkt finden.

Gerade weil das Spiel seit Release regelmäßig erweitert wurde, wirkt Star Wars Outlaws inzwischen deutlich runder als noch zum Launch.

Hier geht es zu unserer Game Review von der PC-Version des Spiels.

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