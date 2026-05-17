Forza Horizon 6 überholt Vorgänger schon vor dem offiziellen Start

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Forza Horizon 6 legt schon vor dem offiziellen Launch einen beeindruckenden Start hin. Das Rennspiel von Playground Games ist derzeit nur für Käufer der Premium Edition im Early Access spielbar. Trotzdem hat der Titel auf Steam bereits einen höheren Spieler-Peak erreicht als Forza Horizon 5 in seiner gesamten bisherigen Laufzeit.

Laut SteamDB.info kam Forza Horizon 6 auf Steam auf einen 24-Stunden-Peak von 181.775 gleichzeitigen Spielern. Zum Vergleich: Forza Horizon 5 erreichte auf Steam einen bisherigen Höchstwert von 81.096 gleichzeitigen Spielern. Damit hat der neue Teil den Vorgänger mehr als verdoppelt, obwohl der reguläre Release erst in zweiten Tagen, am 19. Mai 2026, erfolgt.

Early Access reicht schon für einen Steam-Rekord

Noch spannender wird die Zahl, wenn man bedenkt, wer aktuell überhaupt spielen kann. Der Early Access ist an die teurere Premium Edition gekoppelt. Diese Zahlen stammen also nur von Spielern, die bereit waren, für den früheren Zugang mehr zu bezahlen.

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Der Erfolg kommt nicht völlig überraschend. Forza Horizon 6 erfüllt einen langjährigen Fanwunsch: Das Spiel führt die Reihe nach Japan. Dieses Setting wurde seit Jahren immer wieder gefordert. Kirschblüten, Kei-Trucks, enge Straßen, Metropolen, Berge und eine neue Mischung aus urbanen „Fast and Furios“-Style und ländlichen Rennstrecken sorgen für viel Aufmerksamkeit.

Für Xbox ist der starke Steam-Start besonders wichtig. Forza Horizon ist inzwischen nicht mehr nur eine Konsolenmarke. Die Reihe funktioniert auch auf PC extrem gut und zeigt, wie stark Microsofts Multiplattform-Strategie bei eigenen Marken inzwischen geworden ist. Allerdings werden wir das auch in einigen Monaten von der PS5-Version sehr wahrscheinlich berichten. Der spätere Release von Forza Horizon 5 sorgte für fantastische Spielerzahlen im PlayStation-Ökosystem.

Game Pass könnte den Start noch größer machen

Der offizielle Release folgt am 19. Mai 2026. Dann erscheint Forza Horizon 6 nicht nur regulär für Käufer, sondern auch im Xbox Game Pass. Dadurch dürfte die Spielerzahl noch einmal deutlich steigen. Das ist für Microsoft ein starkes Signal. Ein Spiel, das vor dem eigentlichen Start schon auf Steam Rekorde bricht, dürfte am Launch-Tag durch Game Pass und reguläre Käufer noch einmal deutlich sichtbarer werden. Besonders spannend wird, wie viele Spieler am ersten Wochenende einsteigen.

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Nach vielen Diskussionen um schwächere Xbox-Hardware-Zahlen, Game-Pass-Debatten und Microsofts Multiplattform-Kurs kommt dieser Erfolg zur richtigen Zeit.

Forza Horizon 6 zeigt, dass Xbox weiterhin Marken besitzt, die ein großes Publikum erreichen können.