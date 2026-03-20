Forza Horizon 6 zeigt alle vier Jahreszeiten in Japan

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Playground Games hat vier neue Screenshots zu Forza Horizon 6 veröffentlicht, die jeweils eine der vier Jahreszeiten in Japan zeigen. Das Jahreszeiten-System kehrt in Forza Horizon 6 in erweiterter Form zurück. In Forza Horizon 4 hat dieses Feature die Reihe neu definiert, in Forza Horizon 5 mit dem Mexiko-Setting war es spielerisch weniger präsent, weil der tropische Schauplatz weniger dramatische Saisonwechsel hergibt. Japan ändert das grundlegend. Die neuen Bilder zeigen, was Playground Games meint, wenn sie sagen, Japan sei für dieses Feature geboren.

Was die vier Screenshots zeigen

Das Frühlingsbild zeigt Kirschblüten entlang einer Bergstraße. Die Blütenblätter liegen auf der Fahrbahn, der Himmel ist weiß-rosa gefärbt. Playground Games hat dafür extra Kulturberaterin Kyoko Yamashita ins Studio geholt, die sicherstellt, dass die Darstellung der Sakura-Saison für Einheimische authentisch wirkt. Das Herbstbild zeigt dichtes Laub in Gelb, Orange und Rot, Sonnenlicht bricht durch die Bäume und erzeugt warme Kontraste auf dem Asphalt.

Der Sommer liefert ein offenes Reisfeld unter tiefblauem Himmel mit sichtbarem Dunst. Das Winterbild ist das interessanteste: Schneebedeckte Berge im Hintergrund, die Straße selbst aber weitgehend trocken. Genau das ist der Kern des größten Änderung gegenüber Forza Horizon 4.

Der Winter-Fix und was er bedeutet

In Forza Horizon 4 sorgte der Winter regelmäßig für Frust. Hauptstraßen waren dauerhaft schneebedeckt und vereist, schnelle Fahrzeuge mit Straßenbereifung wurden damit praktisch nutzlos. In Forza Horizon 6 kehrt der volle winterliche Schnee auf Schotterpisten und Offroad-Bereichen zurück, die Hauptstraßen bleiben aber weitgehend schneefrei, weil Japan seine Straßen im Winter effizient räumt.

Das ist nicht nur spielerisch sinnvoll, sondern auch kulturell korrekt. Wer trotz dem Dauereis haben will, findet ihn in der neuen Alpenregion, die ganzjährig winterliche Bedingungen bietet, unabhängig von der aktuellen Saison der restlichen Karte. Zusätzlich zum Jahreszeitenwechsel enthält FH6 Unkai, ein Wolkenmeer, das sich vor allem in bergigen Regionen bildet und die Sicht auf Tallandschaften verdeckt. Auf den Hochstrecken rund um den Fuji wird dieses Phänomen laut Playground Games besonders eindrucksvoll umgesetzt.

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