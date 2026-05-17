GTA 6: Vorbestellungen bereits morgen? Insider bremsen den Hype!

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Leak-Score Wie glaubwürdig ist dieser Leak? Plausibel! Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Die GTA 6-Community hatte sich bereits auf kommenden Montag eingestellt. Eine angebliche Affiliate-Mail von Best Buy hatte zuletzt den Eindruck erweckt, dass Vorbestellungen für Rockstars Mega-Blockbuster schon am 18. Mai 2026 starten könnten. In der Mail war von einer Kampagne für „GTA 6 Vorbestellung (Physisches Game)“ die Rede, die vom 18. bis 21. Mai laufen sollte. Genau dieser Zeitraum passte auffällig gut zum kommenden Take-Two-Investoren-Termin am 21. Mai.

Jetzt gibt es aber einen deutlichen Dämpfer. Mehrere Insider zweifeln an, dass die GTA 6-Vorbestellungen morgen tatsächlich öffnen. Besonders wichtig ist dabei die Einschätzung von Tom Henderson. Er hält die Best-Buy-Mail zwar offenbar für echt, glaubt aber nicht, dass daraus automatisch ein Vorbesteller-Start am 18. Mai folgt (via „Insider Gaming Weekly Podcast“ auf YouTube).

Best Buy-Affiliate-Hinweis: Die Mail kann echt sein und trotzdem nichts bedeuten

Genau dieser Punkt ist entscheidend. Viele Fans haben aus der Echtheit der Best-Buy-Mail geschlossen, dass auch der Termin stimmen muss. Das ist aber nicht zwingend der Fall. Affiliate-Kampagnen können vorbereitet, getestet oder intern falsch geplant sein. Sie können auch vorab an Partner gehen, ohne dass die eigentliche Verkaufsfreigabe direkt startet.

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Henderson sagt, dass er bisher keine Hinweise auf große Rockstar-News rund um den 18. Mai gehört habe. Stattdessen rechnet er damit, dass Rockstar erst im Juli oder August wieder etwas wirklich Greifbares zeigen wird. Auch ein möglicher Trailer 3 könnte demnach später kommen als viele aktuell hoffen.

Das macht den Best-Buy-Leak von dieser Woche nicht komplett wertlos. Er könnte zeigen, dass Händler und Affiliate-Systeme bereits vorbereitet werden. Aber zwischen Vorbereitung und Live-Schaltung liegt bei einem Spiel wie Grand Theft Auto VI ein großer Unterschied.

Cool bleiben, Rockstar hat weiterhin nichts Neues angekündigt

Der wichtigste Faktencheck bleibt simpel: Auf der offiziellen Rockstar-Seite gibt es weiterhin keinen Vorbesteller-Button. Spieler können den Titel auf die Wunschliste setzen (bereits seit Juli 2025), aber nicht offiziell vorbestellen.

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Aus meiner Sicht ist der Montag inzwischen deutlich weniger wahrscheinlich als noch nach dem Best-Buy-Leak. Die Mail kann echt sein. Der Zeitraum kann intern existieren. Aber wenn gut vernetzte Insider keine Hinweise auf einen echten Rockstar-Start hören, sollte man die Erwartungen bremsen. Das bedeutet nicht, dass im Mai gar nichts passieren kann. Take-Two hat am 21. Mai einen Investoren-Call. Dort kann GTA 6 erwähnt werden. Vielleicht gibt es Aussagen zur Sicherheit des November-Termins oder zur kommenden Marketingphase.

Kurzum: Ein echter Vorbesteller-Start oder Trailer 3 wirkt aktuell eher wie Fan-Hoffnung als wie ein belegbarer Plan. Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für PS5, PS5 Pro und Xbox Series X/S.