GTA 6: Neue Hinweise deuten auf Trailer 3 und Vorbestellungen hin

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Leak-Score Wie glaubwürdig ist dieser Leak? Fragwürdig! Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Seit Monaten warten Fans auf neue Informationen zu GTA 6. Jetzt könnte es allerdings endlich wieder Bewegung geben. In den vergangenen Tagen sind gleich mehrere Hinweise aufgetaucht, die auf einen baldigen Start der großen Marketingphase hindeuten.

Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem Trailer 3 und die möglichen Vorbestellungen. Besonders auffällig ist, dass sich die Gerüchte rund um den Mai immer weiter verdichten. Zusätzlich steht schon bald die nächste Investorenkonferenz von Take-Two Interactive an, was die Diskussionen zusätzlich anheizt.

Viele rechnen mit dem Start der Vorbestellungen

Besonders spannend wirkt aktuell die Situation rund um den PlayStation Store. Mehrere Beobachter haben entdeckt, dass sich im Hintergrund offenbar neue Aktivitäten rund um GTA 6 zeigen. Gleichzeitig berichten verschiedene Insider davon, dass die Vorbestellungen schon sehr bald starten könnten.

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Offiziell bestätigt wurde davon bisher allerdings nichts. Trotzdem rechnen viele inzwischen damit, dass Rockstar Games Trailer 3 direkt mit dem Beginn der Vorbestellungen verbinden könnte. Genau dieses Vorgehen wäre für das Studio nicht ungewöhnlich.

Rockstar Games hält sich weiter komplett bedeckt

Das sorgt allerdings auch für Frust bei vielen Fans. Seit Trailer 2 herrscht rund um GTA 6 erneut fast komplette Funkstille. Gerade deshalb wird momentan praktisch jede kleine Veränderung sofort analysiert und diskutiert.

Gleichzeitig scheint intern aber weiterhin alles nach Plan zu laufen. Take-Two-Chef Strauss Zelnick sprach zuletzt erneut sehr positiv über den aktuellen Entwicklungsstand und erklärte sogar, dass er das Spiel bereits selbst gespielt habe.

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Der Hype um GTA 6 bleibt trotzdem riesig

Kaum ein anderes Spiel erzeugt derzeit vergleichbare Aufmerksamkeit. Schon die ersten Trailer brachen weltweit Rekorde und dominierten monatelang soziale Netzwerke sowie Gaming-Seiten. Viele Analysten erwarten inzwischen, dass GTA 6 eines der erfolgreichsten Unterhaltungsprodukte aller Zeiten werden könnte.

Umso größer ist deshalb aktuell die Spannung rund um die nächsten Wochen. Sollte Rockstar Games tatsächlich bald Trailer 3 veröffentlichen und die Vorbestellungen starten, dürfte das die Gaming-Branche erneut komplett dominieren.

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