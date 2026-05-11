Helldivers 2 erlebt gerade den wohl größten Steam-Shitstorm seit Release

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Eigentlich galt Helldivers 2 lange als einer der größten Multiplayer-Erfolge der letzten Jahre. Jetzt steckt der Shooter von Arrowhead Game Studios allerdings erneut mitten in einem massiven Steam-Shitstorm. Nach dem neuesten Update kippen die Bewertungen auf Steam aktuell deutlich ins Negative.

Besonders kritisch sehen viele Spieler die jüngsten Balance-Änderungen und technischen Probleme. Mehrere Updates sollen bestehende Bugs verschlimmert haben, während gleichzeitig neue Inhalte und kostenpflichtige Warbonds veröffentlicht wurden. Genau diese Kombination sorgt momentan für enormen Frust.

Das erinnert viele an den großen PSN-Streit

Für Sony ist die Situation besonders unangenehm, weil Helldivers 2 bereits 2024 einen riesigen Review-Bombing-Skandal erlebt hatte. Damals wollte Sony Interactive Entertainment eine verpflichtende PSN-Verknüpfung für PC-Spieler einführen. Die Folge waren hunderttausende negative Bewertungen und massive Kritik weltweit.

Am Ende musste Sony zurückrudern und die Account-Pflicht wieder streichen. Trotzdem gilt die damalige Situation bis heute als einer der größten Steam-Shitstorms überhaupt. Genau deshalb beobachten viele die aktuelle Entwicklung besonders genau.

Arrowhead verspricht bereits Verbesserungen

Entwickler Arrowhead Game Studios hat inzwischen auf die Kritik reagiert. Das Studio kündigte an, künftig transparenter über Updates und Gameplay-Änderungen zu kommunizieren. Außerdem sollen größere Balance-Anpassungen und neue Inhalte früher getestet werden.

Zusätzlich arbeitet das Team offenbar an umfangreicheren Kampagnen, besseren Belohnungen und einem reaktiveren Galactic-War-System. Damit möchte Arrowhead das Vertrauen vieler Spieler offenbar zurückgewinnen.

Der Erfolg des Spiels steht trotzdem nicht infrage

Trotz der aktuellen Kritik bleibt Helldivers 2 wirtschaftlich weiterhin extrem erfolgreich. Der Koop-Shooter entwickelte sich nach Release zu einem der erfolgreichsten Spiele in der Geschichte von PlayStation und verkaufte sich weltweit millionenfach.

Genau deshalb dürfte Sony aktuell sehr genau darauf achten, wie sich die Stimmung rund um das Spiel in den kommenden Wochen entwickelt. Schließlich gehört Helldivers 2 inzwischen zu den wichtigsten Live-Service-Titeln des gesamten Konzerns.

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