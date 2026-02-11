Jason Momoa wird Helldiver: Sony kündigt Helldivers-Film für 2027 an

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die nächste große Gaming-Verfilmung steht fest und sie bringt ordentlich Feuerkraft mit. Wie Deadline berichtet, arbeitet Sony gemeinsam mit PlayStation Productions an einer Kino-Adaption von Helldivers 2.

Regie führt kein Geringerer als Justin Lin, bekannt aus mehreren Teilen der Fast & Furious-Reihe. In der Hauptrolle: Jason Momoa (Stargate Atlantis, Dune: Part I, Minecraft-Film) bekannt. Ins Kino kommen soll der Streifen am 10. November 2027

Helldivers auf der großen Leinwand, aber mit welcher Story?

Während Film- bzw. Serien-Verfilmungen wie The Last of Us oder der Uncharted-Film relativ klar auf bestehenden Figuren und bekannten Storylines aufbauen konnten, sieht das bei Helldivers anders aus. Das Universum von Arrowhead Game Studios ist zwar ikonisch: Demokratie, übertriebener Patriotismus, gigantische Alien-Insekten und jede Menge Explosionen, aber keine klassische Charakter-Story steht im Mittelpunkt. Genau hier wird es spannend.

Justin Lin könnte das Ganze:

als satirisches Sci-Fi-Epos inszenieren

als brutale Action-Orgie mit schwarzem Humor

oder als Mischung aus Starship Troopers und Blockbuster-Overkill.

Egal wie, es hört sich alles an wie Starship Troopers. Ein „Reboot“, nur ohne Buchvorlage. Und wenn jemand Erfahrung mit absurden Explosionen und übertriebenen Action-Sequenzen hat, dann wohl Lin. Auch wenn viele Star Trek: Beyond „zerrissen“ haben, mir hat er (irgendwie) gefallen. Bis auf die Tatsache das er mit Star Trek nicht viel gemeinsam hatte. Sein Fast & Furios 10 hätte man sich sparen können, dafür war Tokyo Drift wieder legendär. Doch halt, wie passt Momoa da rein?

Jason Momoa ist ohne Zweifel ein physisch präsenter Schauspieler. Seine Rollen leben von Charisma, Körperlichkeit und einer gewissen Selbstironie. Nach Projekten wie Aquaman und zuletzt seiner augenzwinkernden Performance im Minecraft-Kinofilm scheint klar: Er kann Action, aber auch Humor. Das hat er auch in seiner ersten großen Rolle in Stargat Atlantis bewiesen. Gerade das braucht Helldivers.

Ob Momoa einen übermotivierten Elite-Soldaten, einen ironisch gebrochenen Veteranen oder eine komplett neue Figur spielt, ist noch offen. Aber sein Casting deutet darauf hin, dass Sony den Film klar als großen Blockbuster positionieren will.

Sony baut sein Gaming-Universum weiter aus

Mit Helldivers setzt Sony seine Strategie fort, PlayStation-Marken systematisch ins Kino und Fernsehen zu bringen. Nach Erfolgen wie der HBO-Serie The Last of Us oder dem soliden Abschneiden von Uncharted wird deutlich: Gaming-Adaptionen sind kein Experiment mehr, sondern ein Kernbestandteil der IP-Strategie. Und Helldivers 2 hat dafür die perfekte Grundlage. Das Spiel entwickelte sich 2024/2025 zu einem massiven Erfolg mit Millionen Spielern weltweit. Explosive Koop-Action, absurde Propaganda-Satire und riesige Schlachten liefern genau das Material, das auf der Leinwand funktionieren kann.

Ein Risiko, aber mit viel Potenzial. Natürlich bleibt eine große Frage: Funktioniert der satirische Ton des Spiels auch im Kino? Helldivers lebt davon, dass Spieler selbst Teil des Chaos sind. Ein Film muss diese Dynamik anders transportieren. Doch wenn Lin den Balanceakt zwischen Humor und brachialer Action schafft, könnte daraus einer der ungewöhnlicheren Sci-Fi-Blockbuster der letzten Jahre werden.

