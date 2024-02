Helldivers 2 (PS5) – Game Review

Ich muss vorab gestehen, dass Helldivers 2 fast an mir vorbei gezogen wäre. Denn ich hatte es weder groß auf meinem persönlichen Schrim noch hatte ich auch nur die leiseste Ahnung worum es in diesem Spiel geht. Aber ich wurde durch die vielen Positiven Schlagzeilen und auch durch manche meiner Lieblings-Streamer aufmerksam.

So dachte ich mir: “Lass uns mal Sony fragen” ob sie noch ein so verspätetes Review annehmen oder nicht. Und Sony war wirklich so cool uns noch einen Key zukommen zu lassen. Skeptisch aber neugierig startete ich also Helldivers 2.

Helldivers 2: Die Story – Game Review

Ja Leute, dieses Spiel hat eine Story. Und sie ist so übertrieben Episch. So übertrieben dass es genau meinen Humor trifft. Man darf Helldivers 2 nämlich nicht zu ernst nehmen. Denn das tut das Spiel auch nicht. Ganz im Gegenteil. Die Helldivers sind beschützer der Superearth. Unser Planet gegen den Rest des Universums. Helldiver sind Bürger die den Auftrag angenommen haben, nicht nur Superearth zu verteidigen, sondenr den anderen Planeten die Demokratie zu bringen. Und zwar mit allen Mitteln.

Wer an dieser Stelle noch nicht diese herrliche Selbst-Ironie herauslesen kann. Sollte das Spiel nicht spielen. Denn das ist der Humor von Helldivers. Man landet auf einem Alien Bug Planeten (was sehr stark an Starship Troopers erinnert) und während man unzählige Patronen in die Menge ballert, brüllt der Charakter ingame “Deeeemoooocraaaacyyyyyyy!!!!”. Das Game und die Story zeigen mit dem Finger auf alle möchtegern Patrioten und Kriegstreiber der Welt und sagt “seht ihr, so denkt ihr.”

Und wenn ihr den Paul Verhoeven Film von 1997 kennt, dann wisst ihr wie genial man dieses Thema verpacken kann um aus einem Kriegs Medien Produkt ein Anti-Kriegs Produkt zu machen. Für Menschen die zwischen den Zeilen lesen können. Ich saß sehr häufig laut lachend auf der Couch.

Schwarzer Humor ist ein Muss für Helldivers 2 – Game Review

Und genau da sind wir bei einem Punkt, der in diesem Game entscheidend dafür ist, ob es euch Spaß machen wird oder nicht. Denn der Shooter ansich ist sehr gelungen. Jedoch wäre er ohne diesen Humor nur halb so episch. Das Game ist nämlich übertrieben voll mit diesen überspitz epischen Momenten, Dialogen und Anspielungen. Es ist wie ein 80er Jahre Action Film den man auf 11 hoch geschraubt hat. Testosteronschwanger und Bleidurchzogen.

Wenn man das Spiel also nun zu ernst nimmt, läuft man Gefahr es als reinste Kriegspropaganda zu verwechseln. Sieht man jedoch genau hin und liest mal so Dinge wie das “Super-Erde Ministerium für Wahrheit”. Weiß man eigentlich ganz schnell, dass das nicht deren Ernst sein kann. Denn das ist ein Ministerium dass sich Donald Schrumpfkopf Trump hätte ausdenken können.

Oder dass das Verlassen der Map nicht einfach mit Blackscreen endet, sondern ein Funkspruch folgt mit “Ein Verräter!” und die Schiffe aus dem Orbit dich umbringen wollen. Helldivers 2 ist einfach herrlich übertrieben.

Helldivers 2: Friendly Fire und Orbitalschläge

Die Kampfmechaniken von Helldivers 2 erfinden nun den 3rd Person Shooter nicht neu. Zumal man auch in die Egoperspektive wechseln kann. Mit allen Waffen. Es kommen Horden von Gegnern und diese gilt es mit möglichst vielen Kugeln, verzeihung, mit möglichst viel Demokratie zu besiegen. Was die Mechaniken einzigartig und herausfordernd macht, sind die Orbitalschläge und die Fehler die passieren können.

Jeder Helldiver hat ein eigenes Schiff, welches im Orbit des Planeten auf Befehle wartet. Um vernichtende Explosionsgeschosse regnen zu lassen, ein automatisches Geschütz aufzustellen oder auch Nachschub zu senden. Diese großflächigen Angriffe können aber auch die falschen Ziele treffen. Ebenso wie ein Kugelhagel das eigene Team erwischen kann. Und in diesem Spiel ist Friendly-Fire IMMER AN. Was zu sehr witzigen und chaotischen Situationen führen kann.

Grafik und Audio – Punkte auf allen Ebenen

Ist Helldivers 2 als AAA Titel gelistet gewesen? Hier müsste mir jemand auf die Sprünge helfen. Das weiß ich nämlich nicht. Aber ich kann euch sagen, es sieht besser aus als die letzten beiden Tripple A Games die ich testen durfte. Ohne jetzt eine übertrieben geniale Grafik zu besitzen, sieht das Game einfach gut aus. Keine grafische Revolution, aber stimmig. Auch die Explosinen und Schadensmodelle sehen überraschend gut aus.

Was die Audio angeht, so bin ich durch den Treffer in mein Humor Zentrum etwas befangen. Aber trotzdem möchte ich erwähnen wie cool und lustig die Audio in diesem Spiel ist. Die Waffen, Explosionen und auch die Insekten-Aliens bzw die Roboter die es zu besiegen gilt, klingen gut und lassen sich auch durch den Sound recht gut erahnen. Aus welcher Richtung die nächste Welle kommen wird ist gerade für das Platzieren von Minen und Geschützen wichtig zu hören.

Fazit zu Helldivers 2 – Game Review

Dieses Spiel macht einfach Laune! Helldivers 2 macht vieles, verdammt vieles, richtig. Neben dem absolut einfachen Story Ziel “bringe anderen Planeten die Demokratie”. Ist es sehr easy zugänglich. Es ist ein casual Action Game, dass nicht erfordert sich groß auf die Geschichte oder ein Weapon Balancing einzustellen. Auch PvP muss keine Sorge sein. Sondern der gemeinsame Spaß mit Freunden steht im Vordergrund und diese Formel liefern Sony und Arrowhead hier großartig ab. Es ist bei weitem nicht perfekt. Vermutlich kann es schnell repetitiv werden oder manche Level und Missionen sich müde spielen.

Aber mit den steigenden Schwierigkeitsgraden, tauchen auch neue Gegner Typen auf. Bugs die größer als Gebäude sind. Automatisch gelenkte Panzer. Und sogar die Umwelt wird giftig und gefährlich.

Was das wiederum bedeutet, ist dass Helldivers 2 noch nicht fertig ist. Dieses Spiel bietet Platz. Es bietet richtig viel Platz für Add-Ons. Neue Planeten. Neue Gegnertypen. Neue Waffen. Neue Orbital Angriffe. Auf simple aber coole Weise, wurde hier mehr als genug Material abgeliefert um ein unterhaltsames Action Game zu bieten. Aber mit genug freier Fläche um auch da noch jede Menge Spaß nachliefern zu können. Ich bin gespannt wie die Reise von Helldivers weiter geht. Ich hoffe nur dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Aktuell ernten sie auch von mir Begeisterung.

Review Wertung