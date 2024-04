Nach Silent Hill: Bloober Team arbeitet bereits an 2 neuen Games!

Bloober Team hat in seinem neuesten Finanzbericht enthüllt, dass sie an zwei neuen Spielen arbeiten. Das erste Spiel, unter dem Codenamen “Projekt C”, ist eine neue IP, für die sie eine Partnerschaft mit Private Division (im Besitz von Take-Two Interactive) eingegangen sind. Es wird die erste vollständig im Besitz des Studios befindliche Original-IP sein.

Bloober Team äußerte sich folgendermaßen in seinem Bericht:

Das zweite Spiel, unter dem Codenamen Projekt R, basiert auf einer IP, die Skybound Game Studios gehört, dem Unternehmen, das am bekanntesten für die The Walking Dead-Serie ist. Auch hier ist nicht viel bekannt, außer dass sie erwarten, es 2025 zu präsentieren.

Es ist klar, dass Bloober Team 2024 und darüber hinaus viel zu tun hat, mit der Hoffnung, dass das Remake von Silent Hill 2 in diesem Jahr erscheint, sowie mit diesen neuen Projekten. Wir werden alle interessiert sein zu sehen, was sie in petto haben.

Bloober Team hat sich einen Namen in der Gaming-Welt gemacht, nicht nur durch ihre erfolgreichen Titel, sondern auch durch ihre Fähigkeit, immersive und atmosphärische Erlebnisse zu schaffen. Mit dem bevorstehenden Silent Hill 2 Remake und den beiden neuen Projekten wird die Spannung in der Gaming-Community immer größer.

Die Partnerschaft mit Private Division für das Projekt C zeigt auch das Vertrauen, das andere Unternehmen in die Fähigkeiten von Bloober Team setzen. Private Division, eine Tochtergesellschaft von Take-Two Interactive, ist bekannt für die Zusammenarbeit mit talentierten Studios, um einzigartige Spielerlebnisse zu schaffen.

Die Ankündigung eines neuen Original-IP-Projekts ist aufregend, da es die kreative Bandbreite von Bloober Team zeigt. Während The Medium und ihre anderen Titel für ihre einzigartige Atmosphäre und ihre psychologischen Horrorelemente bekannt sind, könnte das neue Projekt völlig neue Richtungen erkunden.

In an official letter to shareholders, Bloober Team confirmed that their new game "Project C" will be announced this year. #BlooberTeam #Game pic.twitter.com/RUIJMUBhTV

— Projekt Parasol (@pl_evil) April 26, 2024