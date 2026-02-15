Layers of Fear 3 offiziell enthüllt: Bloober Team kehrt zum Psycho-Horror zurück

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Enthüllung erfolgte passend zum zehnten Jubiläum des ersten Layers of Fear, am 14. Februar 2026. Auf X.com schrieb das Studio: „An diesem besonderen Tag, dem 10. Jahrestag von Layers of Fear, sind wir stolz darauf, Layers of Fear 3 zu enthüllen!“

Ein Teaser-Countdown hatte zuvor die Community beschäftigt und für reichlich Spekulationen gesorgt. Jetzt haben wir Gewissheit. Viele Fans gingen davon aus, dass Bloober Team ein völlig neues Projekt vorbereitet, möglicherweise etwas außerhalb des bekannten Universums. Visuelle Hinweise im Teaser ließen Raum für Interpretationen. Am Ende war die Antwort deutlich simpler: Bloober Team bleibt bei seinem bekanntesten Franchise.

Werbung

Und das ist durchaus bemerkenswert, denn zuletzt war das Studio mit mehreren größeren Projekten wie dem Silent Hill 2 Remake beschäftigt. Trotzdem entscheidet man sich, die psychologische Horror-Reihe fortzuführen, mit der alles begann.

Warum Layers of Fear so wichtig für Bloober ist

Als Layers of Fear 2016 erschien, traf das Spiel einen Nerv.

Kein klassischer Survival-Horror, keine Action-Schockmomente, stattdessen: verzerrte Architektur, unzuverlässige Wahrnehmung und Themen wie Besessenheit, Wahnsinn und künstlerischer Verfall. Die ständig wandelnden Räume und die psychologische Erzählweise wurden zum Markenzeichen.

Werbung

Mit Layers of Fear 2 wurde das Konzept erweitert, bevor 2023 eine Unreal-Engine-5-Neuinterpretation erschien, die frühere Inhalte modern zusammenführte. Layers of Fear 3 markiert nun wieder einen klaren Schritt nach vorne.

Was wir über Layers of Fear 3 wissen (und was nicht)

Bislang sind die Details überschaubar:

Keine Plattformen bestätigt

Kein Release-Zeitraum

Keine Gameplay-Details

Kein Story-Setting genannt

Doch allein der Titel macht klar: Es handelt sich um einen vollwertigen dritten Hauptteil.

Das bedeutet höchstwahrscheinlich:

Neue Protagonisten

Eine neue künstlerische Obsession

Noch stärkere technische Umsetzung

Und vermutlich wieder ein Spiel mit mehreren Wahrnehmungsebenen

Die 2023er Unreal-Engine-5-Version zeigte bereits, dass das Bloober Team technisch deutlich nachgelegt hat. Es ist also gut möglich, dass Layers of Fear 3 visuell nochmals eine Schippe drauflegt.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Horror-Markt im Wandel, eine gute Entscheidung?

Psychologischer Horror erlebt derzeit eine neue Blütezeit. Zwischen Remakes, Indie-Projekten und AAA-Produktionen ist das Genre wieder stark vertreten. Bloober Team hat sich dabei als Spezialist für narrative Horror-Erfahrungen etabliert. Während einige Fans zunächst enttäuscht waren, weil sie auf etwas völlig Neues gehofft hatten, überwiegt inzwischen die Vorfreude.

Viele sehen in Layers of Fear 3 die Chance, dass Bloober:

seine bisherigen Erfahrungen bündelt

die narrative Stärke weiter ausbaut

und die Serie endgültig als moderne Horror-Marke festigt

Nach dem Jubiläum war die Ankündigung letztlich fast symbolisch unvermeidlich.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!