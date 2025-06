Comeback des Grauens: Silent Hill 2 Remake bekommt wohl Story-DLC

Fans des Silent Hill 2-Remakes dürfen sich womöglich auf neue Inhalte freuen: Laut einem verlässlichen Leak arbeitet das polnische Entwicklerstudio Bloober Team derzeit an einem DLC zur Neuauflage des Horror-Klassikers – und das schon seit geraumer Zeit. Die Ankündigung soll laut Insider AestheticGamer „sehr bald“ erfolgen.

Bereits in der ursprünglichen Version von Silent Hill 2 erschien mit Born From a Wish ein optionales Bonuskapitel, das die Geschichte der Figur Maria näher beleuchtete. Wie der bekannte Horror-Insider auf X (vormals Twitter) berichtet, handelt es sich beim kommenden DLC genau um dieses Szenario – allerdings in moderner, überarbeiteter Form. Die Inhalte sollen noch vor Ende 2025 erscheinen, konkrete Details oder eine offizielle Bestätigung seitens Bloober Team oder Publisher Konami stehen allerdings noch aus.

Im Zusatzkapitel Born From a Wish übernehmen Spieler die Kontrolle über Maria, eine zentrale Figur der Silent Hill 2-Hauptstory. Die Handlung spielt kurz vor ihrem ersten Aufeinandertreffen mit Protagonist James Sunderland und bietet tiefergehende Einblicke in ihre Psyche sowie das düstere Schicksal, das beide Charaktere miteinander verbindet. Besonders für langjährige Fans wäre eine Neuinterpretation dieser Nebenhandlung ein spannender Mehrwert – nicht zuletzt, weil sie zusätzliche Perspektiven auf die komplexe Erzählstruktur des Spiels liefert.

I had heard Bloober were working on it back before SH2R released, but hadn’t heard about it for a while. However, I got more filled in today, and apparently still very much on and aiming to release before the end of the year.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 3, 2025