Von Summer Game Fest bis Gamescom – Termine und Uhrzeiten der Games-Konferenzen im Sommer 2025

Der Sommer bringt nicht nur Sonnenschein, sondern üblicherweise auch Dutzende Spielankündigungen. Den Auftakt macht dahingehend das Summer Game Fest 2025 am 6. Juni und schon am 8. Juni gibt es beim Xbox Games Showcase 2025 die große Produktschau von Microsoft. Den Abschluss bildet wiederum am 19. August die Gamescom Opening Night Live. Daneben buhlen etliche weitere Veranstalter und Publisher um die Aufmerksamkeit der Zocker. Hier findest du die Termine, Links und Uhrzeiten vor und nach dem Summer Game Fest.

Bestimmte Terminankündigungen stehen noch aus, etwa von Sony und Nintendo. Zuletzt gab es aber Gerüchte, dass ein Nintendo Direct und ein PlayStation Showcase bereits in der Mache sind. Sobald es dazu offizielle Ankündigungen gibt, erfährst du das hier.

Games-Konferenzen im Sommer 2025:

State of Unreal

Wann : Dienstag, 3. Juni

: Dienstag, 3. Juni Uhrzeit : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Link: YouTube

Beim Unreal Fest von Epic Games gibt es dieses Jahr erstmals einen Live-Stream mit Beiträgen von Epic-Chef Tim Sweeney und anderen Studio-Mitarbeitern über die neuesten Entwicklungen der Unreal Engine.

Summer Game Fest 2025

Wann : Freitag, 6. Juni

: Freitag, 6. Juni Uhrzeit : 23 Uhr

: 23 Uhr Stream: YouTube

Über 60 Publisher und Partner werden beim diesjährigen Summer Game Fest laut Veranstalter Geoff Keighley Neuigkeiten und Trailer zu kommenden Titeln präsentieren – darunter Capcom, Square Enix, SEGA, PlayStation und Bandai Namco.

Day of the Devs

Wann : Samstag, 7. Juni

: Samstag, 7. Juni Uhrzeit : 1 Uhr

: 1 Uhr Stream: YouTube

Ursprünglich wurde der Day of the Devs von den Adventure-Veteranen Double Fine Productions ins Leben gerufen, die inzwischen jährlich etliche neue Indie-Projekte aus der ganzen Welt vorstellen.

Wholesome Direct

Wann : Samstag, 7. Juni

: Samstag, 7. Juni Uhrzeit : 18 Uhr

: 18 Uhr Stream: YouTube

Auf Deutsch könnte man “wholesome” vielleicht mit “herzerwärmend” übersetzen. Beim Wholesome Direct geht es dementsprechend ganz um Indie-Spiele, die mit ihrer Präsentation eine gute und gelassene Stimmung versprühen wollen.

Future Games Show

Wann : Samstag, 7. Juni

: Samstag, 7. Juni Uhrzeit : 22 Uhr

: 22 Uhr Stream: YouTube

Gamesradar zeigt bei der Future Games Show eine bunte Mischung aus Spielen aus der gesamten Branche, inklusive Weltpremieren. Moderiert wird der Stream von den Synchronsprechern Laura Bailey (The Last of Us Part II) and Matthew Mercer (Final Fantasy VII: Rebirth).

Xbox Games Showcase 2025

Wann : Sonntag, 8. Juni

: Sonntag, 8. Juni Uhrzeit : 19 Uhr

: 19 Uhr Stream: YouTube

Im Sommer gibt es wie gewohnt große Updates für kommende Xbox-Spiele wie Gears of War, Fable, Perfect Dark & Co. Daneben präsentieren Dritthersteller Xbox-Versionen ihrer kommenden Titel. Im direkten Anschluss zeigt Microsoft ein The Outer Worlds 2 Direct, das sich um Infos zum kommenden Weltraum-RPG von Obsidian Entertainment dreht.

PC Gaming Show

Wann : Sonntag, 8. Juni

: Sonntag, 8. Juni Uhrzeit : 21 Uhr

: 21 Uhr Stream: pcgamingshow.com

15 neue Titel stehen bei der PC Gaming Show in diesem Jahr an. Dabei reicht Palette der vorgestellten Spiele von Indie-Games bis zu Projekten von etablierten Publishern.

Pokémon Presents

Wann : Dienstag, 22. Juli

: Dienstag, 22. Juli Uhrzeit : noch nicht bekannt

: noch nicht bekannt Stream: YouTube

Bei der Produktschau für die beliebten Sammelmonster handelt es sich um keinen Nintendo-Stream. Das bedeutet, dass auch Ankündigungen für Plattformen wie PC und Smartphones anstehen. Dennoch dürften die kommenden Pokémon-Spiele für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 für den größten Hype sorgen.

Gamescom Opening Night Live 2025

Wann : 19. August

: 19. August Uhrzeit : noch nicht bekannt

: noch nicht bekannt Stream: YouTube

Bei der Gamescom in Köln geht es vor allem darum, dass das allgemeine Publikum Hand an Games anlegen kann. Trotzdem bietet die Opening Night Live zur offiziellen Eröffnung der Messe seit nun mehreren Jahren Neuankündigungen für PlayStation, Xbox, Switch und PC.