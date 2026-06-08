Xbox Games Showcase 2026: Alle Release-Termine auf einen Blick

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das Wichtigste in Kürze

Microsoft hat zahlreiche Termine bestätigt: Von Halo: Campaign Evolved bis Gears of War: E-Day ist der Xbox-Kalender für 2026 deutlich voller.

ist der Xbox-Kalender für 2026 deutlich voller. Mehrere Highlights erscheinen schon in wenigen Monaten: Besonders Juli bis Oktober 2026 wird für Xbox-Fans spannend.

Auch 2027 nimmt Form an: Mit Fable, Spyro: A Realm Beyond, State of Decay 3 und weiteren Spielen gibt es erste wichtige Release-Fenster.

Der Xbox Games Showcase 2026 war nicht nur eine Show voller Trailer. Microsoft hat auch zahlreiche Release-Termine bestätigt. Genau das macht die Präsentation für Xbox-Fans besonders spannend. Nach vielen Gerüchten gibt es jetzt endlich konkrete Daten für einige der wichtigsten Spiele der nächsten Monate.

Besonders stark fällt der Zeitraum zwischen Juli und Oktober 2026 aus. In wenigen Wochen erscheinen neue Inhalte zu DOOM: The Dark Ages, danach folgt Halo: Campaign Evolved. Im Herbst geht es mit Minecraft Dungeons II, Gears of War: E-Day, Castlevania: Belmont’s Curse und Call of Duty: Modern Warfare 4 weiter. Microsoft hat die wichtigsten Ankündigungen im offiziellen Xbox-Wire-Recap zusammengefasst.

Die wichtigsten Xbox-Termine aus dem Showcase

Für viele Spieler dürfte Halo: Campaign Evolved einer der größten Termine sein. Das Remake der Kampagne von Halo: Combat Evolved erscheint am 28. Juli 2026 für Xbox Series X/S, PC und erstmals auch für PS5. Dazu gibt es eine Premium Edition mit Early Access ab 23. Juli 2026.

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Auch Gears of War: E-Day hat endlich einen Termin. Das Prequel erscheint am 06. Oktober 2026 und bleibt laut aktuellen Angaben Xbox-Konsolen-exklusiv. Eine PS5-Version ist nicht geplant. Damit setzt Microsoft bei einer seiner bekanntesten Marken wieder ein klares Zeichen.

Spiel / Inhalt Release-Termin Plattform / Hinweis Sea of Thieves – Custom Seas 18. Juni 2026 Neues Update für Sea of Thieves DOOM: The Dark Ages – Revelations 7. Juli 2026 Neue Kampagnen-Erweiterung The Elder Scrolls Online – Season One 8. Juli 2026 Neue Season für ESO Halo: Campaign Evolved – Early Access 23. Juli 2026 Premium Edition Halo: Campaign Evolved 28. Juli 2026 Xbox Series X/S, PC, PS5 Resonance: A Plague Tale Legacy 27. August 2026 Neues Spiel im A-Plague-Tale-Universum Valor Mortis 24. September 2026 Neuer Action-Titel Minecraft Dungeons II 29. September 2026 Xbox, PC und weitere Plattformen Gears of War: E-Day 6. Oktober 2026 Xbox Series X/S und PC Castlevania: Belmont’s Curse 15. Oktober 2026 Neues Castlevania-Abenteuer Call of Duty: Modern Warfare 4 23. Oktober 2026 Xbox, PS5, PC, Nintendo Switch 2 Fable – Early Access 18. Februar 2027 Premium Edition – Die Standard-Version erscheint später Persona 4 Revival 18. Februar 2027 Remake / Neuauflage des Atlus-RPGs Fable 23. Februar 2027 Xbox, PC und PS5

Der Herbst 2026 wird für Xbox besonders voll

Der spannendste Abschnitt beginnt Ende September. Minecraft Dungeons II erscheint am 29. September 2026. Nur eine Woche später folgt Gears of War: E-Day. Danach geht es mit Castlevania: Belmont’s Curse und Call of Duty: Modern Warfare 4 weiter. Für Xbox-Spieler entsteht damit ein sehr dichter Release-Kalender.

Gerade CoD: Modern Warfare 4 dürfte enorme Aufmerksamkeit bekommen. Das neue Spiel erscheint am 23. Oktober 2026 und bringt unter anderem DMZ zurück. Der Modus soll diesmal größer und stärker als eigene Extraction-Erfahrung auftreten.

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Auch 2027 bekommt erste große Termine

Der Showcase hat nicht nur den Xbox-Herbst 2026 gefüllt. Auch 2027 wurde konkreter. Fable erscheint am 23. Februar 2027. Wer zur Premium Edition greift, kann bereits ab 18. Februar 2027 starten. Das neue Fable wurde ursprünglich schon vor Jahren angekündigt und zählt weiterhin zu den wichtigsten Xbox-Rollenspielen der kommenden Zeit.

Am selben Tag wie der Fable-Early-Access erscheint auch Persona 4 Revival. Für Rollenspiel-Fans wird der Februar 2027 damit überraschend stark. Atlus hat außerdem Persona 6 offiziell angekündigt, allerdings noch ohne konkreten Termin. Damit bleibt die Persona-Reihe eines der großen RPG-Themen nach dem Showcase.

Diese Spiele haben nur ein Release-Fenster bekommen

Nicht jedes Spiel hat ein festes Datum erhalten. Einige Titel wurden nur mit einem Monat, einer Jahreszeit oder einem groben Jahr versehen. Trotzdem sind diese Angaben wichtig, weil sie zeigen, wie voll die Xbox-Roadmap bereits ist.

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Spiel / Inhalt Release-Fenster Hinweis Where Winds Meet – Hidden Mountain Juli 2026 Neue Erweiterung Xbox Series X25 Limited Edition November 2026 Jubiläumskonsole zum 25. Xbox-Geburtstag Age of Empires IV – Raiders of the North später 2026 Neue Erweiterung Microsoft Flight Simulator 2024 – National Championship Air Races Herbst 2026 Neue Inhalte für Flight Simulator Wo Long 2: Wings of Ember Anfang 2027 Neues Action-RPG von Team Ninja Spyro: A Realm Beyond Frühjahr 2027 Erstes neues Spyro-Hauptspiel seit vielen Jahren METRO 2039 Februar 2027 Neues Metro-Spiel JOIN US März 2027 Neuer Titel aus dem Showcase State of Decay 3 2027 Zombie-Survival von Undead Labs Senua 2027 Neues Spiel im Hellblade-Universum Crazy Taxi: World Tour 2027 SEGA bringt die Arcade-Reihe zurück Bad Magpie 2027 Neuer Titel aus dem Showcase Magicians: The Devil’s Deal 2027 Neuer Titel aus dem Showcase Vivarium 2027 Neues Spiel aus der Präsentation

Einige Inhalte sind sofort verfügbar

Neben Terminen für kommende Spiele gab es auch direkte Veröffentlichungen. Where Winds Meet ist ab sofort auf Xbox verfügbar. Wo Long: Fallen Dynasty kam in den Xbox Game Pass. Außerdem wurde das Fallout 76 – Infestations Update direkt veröffentlicht.

Spiel / Inhalt Status Hinweis Where Winds Meet Ab sofort verfügbar Free-to-Play-Wuxia-Open-World-RPG auf Xbox Wo Long: Fallen Dynasty Ab sofort im Game Pass Passend zur Ankündigung von Wo Long 2 Fallout 76 – Infestations Update Ab sofort verfügbar Neues Update für Fallout 76

Was hat das Showcase gebracht? Der Gaming-Release-Kalender 2026/2027 ist voller geworden. Viele Termine sind endlich konkret. Und nach dem Showcase wirkt das Xbox-Jahr 2026/2027 deutlich greifbarer als zuvor, obwohl bereits ein großes Spiel für Furore gesorgt hat. Nicht nur bei mir.

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