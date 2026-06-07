Xbox Games Showcase heute: Uhrzeit, Stream und die wichtigsten Erwartungen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Heute wird es ernst für Xbox. Microsoft zeigt heute am Sonntag, dem 07. Juni 2026, den Xbox Games Showcase 2026 und will damit den nächsten großen Blick auf kommende Spiele geben. Für Fans in Österreich, der Schweiz und Deutschland startet die Show um 19:00 Uhr. Direkt im Anschluss folgt die Gears of War: E-Day Direct mit einem ausführlichen Blick auf den nächsten großen Teil der Reihe.

Zu sehen ist die Übertragung über die offiziellen Xbox-Kanäle. Microsoft streamt die Show unter anderem auf

YouTube in 4K und 60fps,

Twitch oder

Steam.

Wer nur die wichtigsten Trailer sehen will, kann später natürlich auch die einzelnen Videos auf YouTube oder bei uns (unterhalb eingebunden) nachholen.

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Bestätigt ist vor allem der große Doppelaufbau. Zuerst läuft der Xbox Games Showcase, danach folgt sofort die Gears of War: E-Day Direct. Microsoft beschreibt diese zweite Präsentation als „Deep Dive“ zu einem der wichtigsten Xbox-Franchises überhaupt. Das bedeutet: Gears of War: E-Day dürfte heute deutlich mehr bekommen als nur einen kurzen Trailer. Gameplay, Story-Einordnung und vielleicht ein Release-Termin wirken mehr als realistisch.

Kein Xbox-Strategie-Geplänkel, sondern viele Xbox-Games im Fokus

Ebenfalls sicher ist: Der Fokus liegt auf Spielen. Xbox-Manager Matt Booty hat im Vorfeld klargestellt, dass die Show keine große Strategiepräsentation wird. Es soll keine neuen Details zu Project Helix geben, also zu Microsofts möglicher nächster Hardware-Strategie. Auch große Grundsatzfragen zur Zukunft von Xbox sollen heute nicht im Mittelpunkt stehen.

Sehr wahrscheinlich ist ein neuer Blick auf Fable. Microsoft hatte bereits angekündigt, dass das Rollenspiel beim Showcase eine größere Rolle spielen soll. Nach der Verschiebung auf Februar 2027 braucht Xbox neues Vertrauen und frisches Gameplay.

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Auch Call of Duty: Modern Warfare 4 ist realistisch. Der Shooter wurde bereits offiziell enthüllt und erscheint am 23. Oktober 2026 für PS5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch 2. Da Microsoft inzwischen Activision besitzt, wäre ein neuer Trailer oder ein Game-Pass-/Beta-Hinweis beim Xbox Showcase naheliegend.

Ebenfalls möglich sind neue Updates zu Halo, vor allem zu Halo: Campaign Evolved, dass im Sommer 2026 kommen soll. Ebenfalls im Fokus dürfte Minecraft Dungeons 2 stehen. Ebenso erwarten wir Updates zu Forza Horizon 6, dass fulminant gestartet hat. Außerdem könnte auch Minecraft einen „Block“ bekommen. Sorry für das Wortspiel. Nebenbei dürfte auch Persona 6 ein Thema werden, wie gemunkelt wird.

Nichts Neues zur nächsten Xbox-Konsole

Wer auf neue Xbox-Hardware, Project Helix oder große Strategieaussagen wartet, dürfte enttäuscht werden. Ein großer Hardware-Moment rund um einen gemunkelten Xbox-Handheld wirkt deshalb sehr unwahrscheinlich. Microsoft dürfte sich die strategischen Antworten für einen späteren Zeitpunkt aufheben.

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Xbox steht 2026 unter Druck. Microsoft besitzt enorme Studios, starke Marken und Game Pass, doch Fans wollen endlich klare Ergebnisse sehen. Fable wurde verschoben, Gears of War: E-Day muss überzeugen, und die Multiplattform-Strategie sorgt weiter für Diskussionen.

Genau deshalb zählt heute weniger, was Xbox langfristig verspricht. Entscheidend ist, was Microsoft konkret zeigt: Gameplay, Termine, Überraschungen und klare Plattformangaben.