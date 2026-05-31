Fable flieht vor GTA 6: Xbox verschiebt sein großes Rollenspiel auf 2027

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Es gibt Verschiebungen, die nach Entwicklungszeit klingen. Und es gibt Verschiebungen, die nach purem Selbstschutz aussehen. Fable fällt gerade ziemlich klar in die zweite Kategorie. Xbox hat das große Rollenspiel von Playground Games auf Februar 2027 verschoben. Offiziell soll der Titel dadurch den eigenen Moment bekommen. Inoffiziell liegt der Grund ziemlich offensichtlich auf der Straße: GTA 6 erscheint im November 2026 und frisst schon jetzt die komplette Aufmerksamkeit.

Fable wurde vor dem Xbox Games Showcase am 07. Juni 2026 auf Februar 2027 verschoben. Das Spiel sollte ursprünglich im Herbst 2026 kommen. Microsoft spricht davon, dass Playground Games mehr Zeit für Feinschliff bekommt und Fable ein eigenes, freieres Veröffentlichungsfenster erhalten soll.

Warum Fable jetzt doch später erscheint

Xbox-Manager Matt Booty betont (via X.com), dass Fable in guter Verfassung sei. Die Verschiebung soll dem Spiel aber mehr Raum geben, damit es nicht im dichtesten Release-Fenster des Jahres untergeht. Das ist nachvollziehbar. Der Herbst 2026 wirkt brutal voll. GTA 6 ist aktuell für 19. November 2026 angesetzt. Dazu kommen weitere große Titel wie Call of Duty: Modern Warfare 4 und andere Blockbuster. Für ein Rollenspiel wie Fable wäre das ein gefährliches Umfeld. Nicht, weil Fable klein ist. Sondern weil Grand Theft Auto VI so groß ist, dass selbst starke Marken daneben plötzlich kleiner wirken.

Genau das macht diese Verschiebung so spannend. Microsoft sagt nicht direkt: „Wir gehen GTA 6 aus dem Weg.“ Aber die Entscheidung wirkt genau so.

Noch ist GTA 6 nicht erschienen. Trotzdem beeinflusst es bereits den Release-Kalender. Das ist das eigentlich Verrückte an dieser Meldung. Rockstar Games muss keinen neuen Trailer zeigen, keine Vorbestellungen starten und keine große Kampagne fahren. Allein der geplante Release reicht, damit Publisher vorsichtiger planen als sonst.

Für Xbox ist die Verschiebung trotzdem heikel

Für Microsoft ist der Schritt logisch, aber nicht komplett ungefährlich. Xbox braucht starke First-Party-Spiele. Fable sollte genau so ein Titel werden: groß, charmant, britisch, märchenhaft und anders als viele andere Action-Rollenspiele. Jede weitere Verschiebung kratzt daher am Vertrauen der Fans.

Fable verschwindet trotz Verschiebung nicht komplett von der Bildfläche. Microsoft will beim Xbox Games Showcase am 07. Juni 2026 einen neuen Blick auf das Spiel zeigen. Das ist wichtig, denn nach der Terminänderung braucht Xbox neues Vertrauen. Fans wollen sehen, dass Fable nicht nur verschoben wurde, sondern sichtbar Fortschritte macht.

Ein starker Trailer könnte die Stimmung schnell drehen. Gameplay, Humor, Albion, Kämpfe, Entscheidungen und vielleicht ein klarerer Blick auf die Hauptfigur würden helfen. Vor allem muss Xbox zeigen, warum Fable seinen eigenen Moment verdient. Falls der Auftritt schwach ausfällt, wird die Verschiebung anders gelesen. Dann entsteht sofort die Frage, ob das Spiel wirklich nur dem GTA 6-Schatten ausweicht oder intern mehr Probleme hat, als Microsoft zugibt.

Warum Februar 2027 für Fable sogar besser sein könnte

Der neue Zeitraum hat Vorteile. Im Februar ist der direkte GTA 6-Lärm deutlich kleiner. Spieler haben nach dem Weihnachtsgeschäft wieder Luft für neue große Titel. Medien können Fable stärker in den Mittelpunkt stellen. Und Microsoft kann das Spiel über den Game Pass offensiv platzieren.

Für Fable selbst könnte das entscheidend sein. Die Reihe lebt nicht nur von Technik, sondern von Stimmung. Albion braucht Aufmerksamkeit. Der schräge Humor, die Märchenwelt und die Rollenspiel-Freiheit müssen wirken. In einem überfüllten Herbst wäre das schwerer.

Das Rollenspiel Fable erscheint nun erst im Februar 2027. Offiziell geht es um Feinschliff und ein eigenes Release-Fenster. Praktisch zeigt diese Verschiebung aber, wie gewaltig der Schatten von GTA 6 bereits Monate vor dem Launch ist.