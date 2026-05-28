Hollow Knight: Silksong bekommt offenbar endlich die Box-Version

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Leak -

Viele Fans haben Hollow Knight: Silksong längst digital gespielt. Doch für eine bestimmte Gruppe fehlt noch immer der entscheidende Moment: die Box im Regal. Genau dazu gibt es jetzt neue Hinweise. Laut dem bekannten Dealabs-Insider billbil-kun soll die physische Edition von Hollow Knight: Silksong am 16. Oktober 2026 erscheinen.

Offiziell bestätigt ist das bisher nicht. Trotzdem sorgt die Meldung bereits für viel Aufmerksamkeit, denn billbil-kun lag in der Vergangenheit bei Retail-Leaks sehr häufig richtig. Gerade bei einem Spiel wie Silksong reicht so ein Hinweis aus, um die Community sofort wieder in Bewegung zu bringen.

Hollow Knight: Silksong – Vollständiges Spiel auf Switch 2-Cartridge

Dem Bericht zufolge erscheint Hollow Knight: Silksong physisch für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X und Xbox One. Besonders spannend klingt die Switch 2-Version. Sie soll laut Leak (via Dealabs.com) mit dem vollständigen Spiel auf Cartridge kommen und zugleich ein Switch-2-Upgrade enthalten. Die Version wäre demnach auch mit der ersten Switch kompatibel.

Beim Preis nennt der Insider 44,99 US-Dollar für die Switch 2-Fassung (AT-Preis wahrscheinlich bei rund 45 Euro). Die Versionen für PlayStation und Xbox sollen 39,99 US-Dollar (rund 40 Euro) kosten. Für Sammler gibt es offenbar noch einen zusätzlichen Grund zur Freude: Jede physische Edition soll ein 32-seitiges Handbuch und eine ausklappbare Karte von Pharloom enthalten.

Gerade dieser Punkt dürfte viele Fans treffen. Hollow Knight lebt stark von seiner Welt, seinen versteckten Wegen und seinem besonderen Stil. Eine Karte von Pharloom ist deshalb mehr als nur ein nettes Extra. Sie passt perfekt zu dem Gefühl, das viele Spieler mit der Reihe verbinden.

Erstes Hollow Knight für Switch 2 und PS5

Der Leak nennt nicht nur Silksong. Auch das erste Hollow Knight soll eine neue physische Veröffentlichung bekommen. Diese Neuauflage soll ebenfalls am 16. Oktober 2026 erscheinen, allerdings wohl nur für Nintendo Switch 2 und PlayStation 5.

Diese Version soll laut Bericht die aktuellste Spielversion enthalten. Dazu kommen ein 28-seitiges Handbuch und eine ausklappbare Karte von Hallownest. Der Preis soll bei 34,99 US-Dollar (rund 35 Euro) liegen. Für alle, die den ersten Teil noch nicht physisch besitzen, wäre das ein starkes Paket.

Fangamer soll erneut für den Vertrieb verantwortlich sein. Das ergibt Sinn, denn der Merchandise-Händler war bereits bei früheren physischen Hollow-Knight-Versionen involviert. Eine offizielle Bestätigung durch Team Cherry oder dem Händler/Publisher steht aber noch aus.

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein Feedback !