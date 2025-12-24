Die 25 besten Spiele 2025 – Diese Games haben uns wirklich begeistert

DG Redaktion Die aktuelle DailyGame Redaktion setzte sich erstmals 2004 zusammen und berichtet seit jeher - mit kurzen Unterbrechungen und einem System-Wechsel - über die Welt der Videospiele.

Seite 1 von 5

Man glaubt es kaum, aber irgendwann endet auch ein Gaming-Jahr. Und 2025 war ein Ausnahmejahr für Videospiele. Es ist Zeit die besten Spiele 2025 zu ehren. Große Fortsetzungen, mutige neue Ideen und Spiele, die uns emotional, spielerisch oder einfach mit purem Spaß überrascht haben. Von epischen Open-World-Abenteuern über kompromisslose Action bis hin zu kreativen Koop-Erlebnissen war alles dabei. Manche Titel haben uns sofort gepackt, andere sind langsam gewachsen, aber alle Spiele in dieser Liste haben eines gemeinsam: Sie sind uns nachhaltig im Gedächtnis geblieben.

In diesem Ranking findest du die 25 besten Spiele 2025, gewählt von der DailyGame-Redaktion. Jeder Redakteur hat seine persönlichen Favoriten bewertet, daraus entstand eine Liste, die nicht nur Wertungen widerspiegelt, sondern echte Begeisterung. Ob Blockbuster oder Überraschungshit, Solo-Abenteuer oder Koop-Meisterwerk. Hier geht es nicht um Hype, sondern um Spiele, die uns wirklich berührt, gefordert oder begeistert haben. Vielleicht entdeckst du darunter dein persönliches Spiel des Jahres.

Werbung

Platz 25: Tales of Graces f Remastered

Plattform(en): PC, Switch, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One

Entwickler: Tose

Genre: Rollenspiel, Action

Aufpolierte Grafik, neue Features und großer Umfang waren für Eva heuer eine 10/10 wert für Tales of Graces f Remastered. Sie sagte über das Action-Rollenspiel: „Ich bin begeistert! Ich hatte wirklich vergessen, wie unglaublich gut das Spiel und die Story sind. Wenn man über die ersten drei Stunden mit dem doch sehr dickköpfigen Asbel hinwegsehen kann, ist er eigentlich ein sehr angenehmer Protagonist. Wobei mir Richard, Pascal und Hubert sogar noch mehr ans Herz gewachsen sind. Es macht einfach Spaß zu spielen, und die Portierung auf den PC kann man eigentlich nicht bemängeln.“

Platz 24: Kingdom Come: Deliverance 2

Plattform(en): PC, PS5, Xbox Series

Entwickler: Warhorse Studios

Genre: Rollenspiel, Open World

Ein gewaltiges Mittelalter-Epos mit traumhaften Landschaften und Weltenbau. Kingdom Come: Deliverance 2 ist ein beeindruckendes Mittelalter-RPG, das vor allem durch seine detailverliebte Welt und die riesige Spieltiefe überzeugt. Wer sich in einem realistischen Mittelalter-Setting verlieren will, wird hier hunderte Stunden Spaß haben. Einziger Wehrmutstropfen: bei der Grafik wurde stelleweise gespart. Sinan lobte im Review die Vielfalt der geschaffenen Welt. Updates machten das Spiel bisher nur besser.

Platz 23: Metroid Prime 4: Beyond

Plattform(en): Nintendo Switch

Entwickler: Retro Studios

Genre: Action-Adventure, Ego-Perspektive

Was lange braucht wird endlich gut? Metroid Prime 4: Beyond hat zwar nicht den erhofften Sprung geschafft, ist aber dennoch ein Spiel, das den Namen der Reihe verdient. Es macht viel Spaß und das Gefühl ist nach wie vor erstklassig. Allerdings stören die unausgereifte offene Welt, die unnötig langatmigen Missionen und die Charaktere, die mitunter zu viel reden, den Spielfluss etwas. Diese Schwächen überschatten aber keineswegs die Stärken des Spiels.

Werbung

Platz 22: Donkey Kong Country Returns HD

Plattform(en): Nintendo Switch

Entwickler: Forever Entertainment

Genre: Jump’n’Run

Kein exzellentes Remake, aber ein Remake eines ausgezeichneten Videospiels. So bezeichnete Manuel im Review zu Donkey Kong Country Returns HD das Nintendo Switch-Spiel. Wenn ihr es „günstiger“ bekommt, lohnt es sich allemal. Auch wenn der Neupreis zuerst uns alle abschrecken mag, macht in diesem Fall das Wiedersehen Freude!

Platz 21: Borderlands 4

Plattform(en): PC, PS5, Xbox Series

Entwickler: Gearbox Software

Genre: Shooter, Action-RPG

Der Loot-Shooter Borderlands 4 ist ein starkes Comeback für die Serie. Die Story ist intensiver, die Charaktere sind besser geschrieben, und das Kampfsystem ist das bisher beste der Reihe. Gleichzeitig bleibt der typische Borderlands-Humor erhalten, ohne ins Nervige abzudriften.

Doch nicht alles glänzt. Performance-Probleme auf Konsolen, ein veraltetes UI und fehlende Features bremsen das Erlebnis. Trotzdem war Borderlands 4 ein Loot-Shooter, den du 2025 nicht verpassen solltest! Besonders, wenn du Chaos, Koop und verrückte Waffen liebst.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!