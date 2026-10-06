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Monster Hunter Rise knackt nach fünf Jahren die 20-Millionen-Marke

i Monster Hunter Rise knackt nach fünf Jahren die 20-Millionen-Marke
Artikel von Markus Bauer +
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Monster Hunter Rise verkauft sich auch mehr als fünf Jahre nach Release weiter: Capcom meldet inzwischen über 20 Millionen verkaufte Exemplare weltweit. Den Meilenstein feiert der Publisher mit einem neuen Artwork und einer offiziellen Mitteilung. Noch Ende Juni lag das Action-RPG bei 19,3 Millionen Verkäufen. Rise erschien ursprünglich 2021 für Nintendo Switch und wurde später für PC, PlayStation und Xbox umgesetzt. Mehr zum Spiel findest du in unserem Monster Hunter Rise-Überblick.

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