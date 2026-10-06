Monster Hunter Rise knackt nach fünf Jahren die 20-Millionen-Marke

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Monster Hunter Rise verkauft sich auch mehr als fünf Jahre nach Release weiter: Capcom meldet inzwischen über 20 Millionen verkaufte Exemplare weltweit. Den Meilenstein feiert der Publisher mit einem neuen Artwork und einer offiziellen Mitteilung. Noch Ende Juni lag das Action-RPG bei 19,3 Millionen Verkäufen. Rise erschien ursprünglich 2021 für Nintendo Switch und wurde später für PC, PlayStation und Xbox umgesetzt. Mehr zum Spiel findest du in unserem Monster Hunter Rise-Überblick.