Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Du kaufst Grand Theft Auto VI (GTA 6), öffnest die originalverpackte Spielehülle und kannst das Spiel trotzdem nicht herunterladen. Genau das soll mehreren Käufern passiert sein. Statt eines funktionierenden Downloadcodes fanden sie offenbar ein leeres Codefeld vor. Noch kurioser: Andere Fans behaupten, dass sich manche Codes mit einer starken Taschenlampe sogar durch die verschlossene Verpackung ablesen lassen. Drei Tage vor dem Release sorgen Rockstars ungewöhnliche Handelsversionen damit für Ärger.

Mehrere Käufer haben ihre Einkaufserfahrungen auf Reddit geteilt. In einigen Fällen soll der Downloadcode vollständig fehlen. Andere berichten von Schwierigkeiten bei der Reklamation. Auch Rockstars Kundendienst habe manchen Betroffenen bislang nicht weiterhelfen können.

Eine unabhängige Bestätigung für einen größeren Produktionsfehler gibt es allerdings noch nicht.

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GTA 6: Eine Spielehülle ohne Disc und ohne Code?

Das Problem ist besonders ärgerlich, weil Rockstar bei GTA 6 auf eine klassische Disc verzichtet. Die sogenannte physische Version enthält lediglich einen digitalen Downloadcode. Wer die Verpackung kauft, erhält damit keine spielbare Disc, sondern eine digitale Lizenz zum Herunterladen.

Fehlt der Code, hat der Käufer zunächst keine Möglichkeit, GTA 6 über diese Verpackung zu aktivieren. Auf Reddit zeigt ein Nutzer unter dem Titel „Wo ist mein Code??“ seine betroffene Verpackung. Warum das Codefeld leer geblieben sein soll, ist unklar. Ein Druckfehler wäre ebenso denkbar wie ein Problem bei der Herstellung.

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Mit einer Taschenlampe den GTA 6-Code ablesen?

Parallel dazu macht eine zweite Geschichte die Runde. In sozialen Netzwerken behaupten Spieler, dass sich die Downloadcodes mancher GTA 6-Verpackungen von außen erkennen lassen. Der Hintergrund: Bei der PS5-Version ist der Code offenbar auf der Innenseite des Verpackungscovers aufgedruckt. Er befindet sich also nicht auf einem separat geschützten Kärtchen.

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Ein starkes Licht könnte bei bestimmten Verpackungen ausreichen, um Teile des Aufdrucks durch die Hülle sichtbar zu machen. Im schlimmsten Fall wäre damit theoretisch denkbar, dass ein Code bereits eingelöst wird, bevor der eigentliche Käufer das Spiel mit nach Hause nimmt.

Doch ob dieser Trick in der Praxis zuverlässig funktioniert, ist umstritten. Ein spezielles Muster hinter dem Aufdruck verhindert normalerweise, dass die Zeichen von außen erkennbar werden.

Bei manchen Verpackungen ist allerdings ein einfacher schwarzer Hintergrund verwendet worden. Spätestens am Wochenende werden wir uns der Geschichte wieder widmen… Dann, wenn einige Box-Käufer davon berichten, dass ihr Code schon eingelöst wurde.

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Was tun, wenn der GTA-6-Downloadcode fehlt?

Falls du eine GTA 6-Verpackung gekauft hast und der Code fehlt, solltest du die Hülle, die Verpackung und den Kaufbeleg aufbewahren. Wende dich anschließend an den Händler und dokumentiere das Problem möglichst genau. Ist ein vorhandener Code bereits verwendet worden, kann zusätzlich der Support von PlayStation oder Xbox bei der Prüfung helfen. Auch Rockstar bietet eine Anlaufstelle für Probleme mit seiner Handelsversion.

Wichtig ist außerdem die regionale Zuordnung. Laut Rockstar Games müssen PlayStation-Downloadcodes zur Region des jeweiligen PSN-Kontos passen. Ein Code aus einer anderen Region kann deshalb ungültig erscheinen, ohne dass er gestohlen wurde.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Die aktuelle Diskussion zeigt allerdings eine Schwäche des Code-in-Box-Modells: Wenn die digitale Lizenz fehlt oder nicht funktioniert, hilft auch die originalverschlossene Spielehülle nicht weiter.

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