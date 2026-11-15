Fable macht etwas anders als andere Rollenspiele! Entwickler erklärt eine wichtige Entscheidung

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Welt steht vor einer Katastrophe, aber du möchtest lieber einen Beruf ausüben, ein Haus kaufen oder dich mit den Bewohnern anfreunden? In vielen Rollenspielen fühlt sich das seltsam an. Schließlich wartet irgendwo eine dringende Hauptmission. Fable möchte genau dieses Problem lösen. Playground Games hat seine Geschichte bewusst so aufgebaut, dass du Albion erkunden kannst, ohne ständig das Gefühl zu haben, etwas Wichtiges zu verpassen.

Das erklärt Game Director Ralph Fulton im offiziellen Xbox-Podcast. Gleichzeitig zeigt Microsoft neues Gameplay aus Deepwood, einem verwunschenen Wald im Herzen von Albion. Die neuen Szenen liefern nicht nur einen Einblick in die Landschaft. Sie verraten auch mehr über die Geschichte, die Gegner und das Kampfsystem.

Fable soll dich nicht durch die Geschichte hetzen

Fulton spricht dabei über ein Problem, das viele Open-World-Rollenspiele kennen. Wenn die Handlung permanent vor einer unmittelbar bevorstehenden Katastrophe warnt, wirkt es wenig glaubwürdig, zwischendurch stundenlang Nebenbeschäftigungen nachzugehen. In Fable ist die Ausgangssituation deshalb bewusst anders gestaltet.

Werbung

Dein Heimatdorf wurde verflucht. Unter anderem sind deine Großmutter und weitere Bewohner zu Stein erstarrt. Die Ereignisse sind ernst, doch die Betroffenen befinden sich nicht in einer Situation, die jede Minute schlimmer wird. Das gibt dir die Freiheit, die Hauptgeschichte zeitweise ruhen zu lassen. Du kannst andere Siedlungen besuchen, soziale Beziehungen aufbauen oder als Schmied Geld zu verdienen.

Erst in späteren Abschnitten steigt der Druck deutlich. Fulton nennt dafür ungefähr den fünften oder sechsten Akt der Geschichte. Das Spiel verzichtet damit nicht auf eine dramatische Handlung, sondern ermöglichst genügend Freiraum, um die zahlreichen Nebenaktivitäten tatsächlich zu genießen.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übertragen werden. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen. Inhalt anzeigen Embed-Einwilligung widerrufen

Neues Fable-Gameplay zeigt einen verfluchten Wald

Im Mittelpunkt der Präsentation steht Deepwood. Eigentlich handelt es sich um einen besonders schönen Teil Albions. Doch eine rätselhafte Verderbnis hat den Wald verändert. Die Spielfigur erkundet das Gebiet gemeinsam mit Arden, einer ehemaligen Heldin, die ihre besonderen Kräfte inzwischen kritisch betrachtet. Gesprochen und gespielt wird sie von Susan Wokoma.

Werbung

Während der Erkundung begegnen die beiden gefährlichen Kreaturen, die von einer roten Energie durchzogen sind. Laut Fulton sind diese Gegner widerstandsfähiger als ihre gewöhnlichen Varianten und stehen in direktem Zusammenhang mit dem Fluch. Gleichzeitig wird eine weitere wichtige Figur erwähnt: Isabel, gespielt von Hayley Atwell. Ihre Rolle könnte für die zentrale Handlung entscheidend sein.

Magie bekommt mehr Möglichkeiten

Auch das Kampfsystem wird näher vorgestellt. Playground Games setzt auf Auseinandersetzungen, in denen ein einzelner Held häufig gegen zahlreiche Gegner antritt. Dafür lassen sich Zauber gezielt verbessern. Im neuen Gameplay ist beispielsweise ein vollständig ausgebauter Dash-Zauber zu sehen. Damit kann sich die Spielfigur schnell über das Schlachtfeld bewegen und unterschiedliche Fähigkeiten kombinieren.

Du kannst stärker auf direkten Schaden, Flächenangriffe oder Beweglichkeit setzen. Fulton betont, dass verschiedene Spielweisen möglich sein sollen. Zusätzlich wird an klassischen Bosskämpfen gearbeitet, bei denen du nur einem besonders mächtigen Gegner gegenüberstehst.

Werbung

Fable erscheint am 23. Februar 2027 für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC.