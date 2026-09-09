Forza Horizon 6: Entwickler bestätigen Release für PS5 noch 2026
Die PS5-Version von Forza Horizon 6 sorgt für neue Hoffnung. Playground Games bestätigt erneut, dass das Rennspiel noch 2026 erscheinen soll.
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Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Um die PS5-Version von Forza Horizon 6 war es zuletzt verdächtig ruhig. Genau das sorgte bei einigen Spielern für die Befürchtung, dass Microsoft den Release möglicherweise auf 2027 verschieben könnte. Jetzt gibt es allerdings eine beruhigende Nachricht: Playground Games hält weiterhin am PS5-Release für 2026 fest.
Einen konkreten Termin nennt das Studio allerdings noch immer nicht.
Fans mussten zuletzt bangen
Die Unsicherheit kam vor allem daher, dass Forza Horizon 6 bereits im Mai für Xbox Series X|S und PC erschienen ist, während die PlayStation-5-Version weiterhin auf sich warten lässt. Ursprünglich war von einem Release der PS5-Fassung „später“ im Jahr die Rede. Nachdem immer mehr Zeit vergangen war, machten Gerüchte die Runde, dass Microsoft den Termin möglicherweise nach hinten verschiebt.
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Diese Befürchtungen sind nun zumindest vorerst vom Tisch. Playground Games hat zum Glück erneut bestätigt, dass die Version noch in diesem Jahr erscheinen soll. Damit bleibt der Entwickler bei seiner bisherigen Planung.
Wann erscheint Forza Horizon 6 auf PS5?
Genau diese Frage bleibt aber weiterhin offen. Microsoft und Playground Games haben bislang weiterhin keinen konkreten Veröffentlichungstag für die PlayStation-5-Version bekannt gegeben. Sicher ist lediglich, dass die Version noch 2026 erscheinen soll.
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Das ist für viele PS5-Spieler trotzdem eine sehr gute Nachricht. Schließlich war die Sorge zuletzt groß, dass aus dem ursprünglich geplanten Release noch in diesem Jahr nichts mehr werden könnte. Möglich wäre außerdem, dass die PS5-Version gemeinsam mit einem größeren Update oder einer Erweiterung erscheint. Für Forza Horizon 6 (hier geht es zu unserer Game Review) sind bereits zwei Erweiterungen geplant, auch wenn bisher nicht bekannt ist, wann die erste davon veröffentlicht wird.
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Forza auf PlayStation ist keine Ausnahme mehr
Mit Forza Horizon 5 hat Microsoft bereits gezeigt, dass die Reihe auch auf PlayStation funktionieren kann. Die PS5-Version des Vorgängers erschien 2025 und öffnete das Rennspiel einem völlig neuen Publikum.
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