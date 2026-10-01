Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Naughty Dog arbeitet offenbar tatsächlich an einem neuen Uncharted und auch Nathan Drake soll darin wieder auftauchen. Das berichtet MP1st.com unter Berufung auf mit dem Projekt vertraute Quellen. Wie groß Drakes Rolle ausfällt, ist allerdings noch offen. Möglich seien sowohl ein Auftritt als Nebenfigur als auch eine größere Rolle. Als Hauptcharakter wurde er ausdrücklich nicht bestätigt.

Interessant ist auch, wer das Projekt übernehmen soll. Shaun Escayg soll das neue Uncharted leiten. Er kennt die Reihe bestens und war bereits Creative Director von Uncharted: The Lost Legacy. Später leitete Escayg gemeinsam mit Matthew Gallant auch The Last of Us Part I.

Damit würde Uncharted nach langer Pause ausgerechnet zu Naughty Dog zurückkehren. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Hinweise darauf, dass Sony die Reihe möglicherweise von einem anderen Studio fortsetzen lassen könnte. Der neue Bericht zeichnet nun ein anderes Bild: Naughty Dog selbst soll wieder verantwortlich sein.

Es soll ausdrücklich kein Uncharted-Remake sein

MP1st zufolge handelt es sich um ein komplett neues Uncharted-Spiel und nicht um das seit Jahren gerüchteweise diskutierte Remake des ersten Teils. Genau das macht den Bericht interessanter. Naughty Dog würde die Serie damit erstmals seit The Lost Legacy von 2017 mit einer neuen Geschichte fortsetzen.

Offen bleibt allerdings, wer tatsächlich die Hauptfigur wird. Uncharted 4 beendete Nathan Drakes Geschichte sehr bewusst. Naughty Dog selbst bezeichnete das Spiel später als Abschluss seines Abenteuers und zeigte mit The Lost Legacy bereits, dass die Reihe auch ohne ihn funktionieren kann. Chloe Frazer und Nadine Ross übernahmen damals die Hauptrollen.

Eine mögliche Fortsetzung mit Cassie Drake liegt deshalb zwar nahe, ist aktuell aber reine Spekulation. MP1st kann lediglich bestätigen, dass Nathan Drake in irgendeiner Form vorkommen soll.

Uncharted soll nach Intergalactic erscheinen

Noch spannender ist die angebliche Reihenfolge der kommenden Naughty Dog-Spiele. Laut dem Bericht soll zunächst Intergalactic: The Heretic Prophet erscheinen, dass angeblich 2027 kommen soll. Danach soll das neue Uncharted folgen, während The Last of Us Part 3 anschließend entwickelt werden soll. Auch diese Reihenfolge ist nicht offiziell bestätigt.

Zu Intergalactic wissen wir zumindest, dass Naughty Dog 2027 deutlich mehr zeigen möchte. Das Projekt befindet sich inzwischen in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase.

Damit bekommt die Zukunft von Naughty Dog langsam Konturen, zumindest bei den Gerüchten. Zuerst eine komplett neue Marke mit Intergalactic, danach möglicherweise die Rückkehr von Uncharted. Dass ausgerechnet Nathan Drake dabei wieder auftauchen soll, dürfte allerdings die größte Überraschung sein. Seine Geschichte war eigentlich längst abgeschlossen. Das würde auch heißen, dass ein The Last of Us Part 3 irgendwann zwischen 2030 und 2035 erscheint. Oder so. Oder gar nicht.

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