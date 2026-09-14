The Last of Us-Multiplayer: Fan-Projekt von Sony kurz vor Release gestoppt

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Für Fans von The Last of Us endet die Hoffnung auf einen neuen Multiplayer zum zweiten Mal. Nachdem Naughty Dog sein eigenes The Last of Us Online Ende 2023 eingestellt hatte, arbeitete Modder Speclizer seit Anfang 2026 an einer ziemlich beeindruckenden Alternative für die PC-Version von The Last of Us Part 2.

Der Fan-Multiplayer sollte noch in diesem Monat erscheinen. Daraus wird nun nichts mehr.

Speclizer erklärte, er habe ein Schreiben im Namen von Sony Interactive Entertainment erhalten. Darin sei er aufgefordert worden, den Multiplayer-Mod nicht zu veröffentlichen.

„Es ist extrem traurig, dass das nie das Licht der Welt erblicken durfte, aber ich hoffe, ihr folgt mir weiterhin zum nächsten Projekt, diesmal etwas Eigenes von mir. Vielen Dank euch allen für die unglaubliche Unterstützung im vergangenen Jahr. Ich hoffe, euch bald etwas Größeres und Besseres zu bringen!“, schrieb der Entwickler in seiner Mitteilung auf X.

Der Mod war längst mehr als ein Experiment

Besonders bitter ist der Zeitpunkt. Noch im Juli hatte das Projekt einen wichtigen technischen Meilenstein erreicht. Statt anfänglicher Duelle zwischen zwei Spielern funktionierten inzwischen vollständige 4-gegen-4-Partien. Der Multiplayer verfügte bereits über ein eigenes Menü, Matchmaking, Loadouts, unterschiedliche Waffen und Fähigkeiten sowie grundlegende Ranglisten. Insgesamt waren fünf Karten vorgesehen. Gebiete aus der Kampagne von The Last of Us Part 2 wurden dafür zu Multiplayer-Arenen umgebaut.

Auch das bekannte Lauschen zur Ortung von Gegnern war integriert, allerdings in angepasster Form. Der Modder arbeitete zudem an der Synchronisation der aufwendigen Animationen des Naughty Dog-Spiels. In einem rund 25 Minuten langen Gameplay-Video konnte man bereits sehen, dass es sich nicht nur um einen frühen Techniktest handelte. Der Mod sollte sich deutlich am beliebten Factions-Modus des ersten The Last of Us orientieren.

Sony hat den Grund bisher nicht öffentlich erklärt

Warum Sony die Veröffentlichung nicht wollte, ist derzeit nicht offiziell bekannt. Der Inhalt des Schreibens wurde nicht veröffentlicht und Sony Interactive Entertainment hat die Entscheidung bislang nicht öffentlich erläutert. Deshalb sollte man auch bei einem möglichen Zusammenhang mit der Finanzierung des Projekts vorsichtig sein. Speclizer nutzte Patreon zur Unterstützung seiner Arbeit. In der Community wird deshalb bereits diskutiert, ob die finanzielle Unterstützung bei Sonys Entscheidung eine Rolle gespielt haben könnte.

Dafür gibt es derzeit allerdings keine Bestätigung. Der Mod sollte nach bisherigem Stand selbst kostenlos veröffentlicht werden.

Naughty Dog hatte seinen eigenen Multiplayer bereits aufgegeben

Die Geschichte wirkt vor allem deshalb ungewöhnlich, weil PlayStation selbst derzeit keinen The Last of Us (Part 2)-Multiplayer anbietet.

Naughty Dog arbeitete mehrere Jahre an The Last of Us Online. Es wurde eingestellt, mit einer fragwürdigen Begründung. Das Online-Spiel sei so groß geworden, dass Naughty Dog praktisch sämtliche Ressourcen für jahrelange Inhalte nach der Veröffentlichung hätte einsetzen müssen. Das Studio stand deshalb nach eigenen Angaben vor der Entscheidung, entweder zu einem reinen Live-Service-Entwickler zu werden oder weiterhin jene großen Singleplayer-Spiele zu produzieren, für die Naughty Dog bekannt ist.

Man entschied sich für den Singleplayer. Und gar nicht für einen dritten Teil des erfolgreichen Franchise, sondern für eine neue Marke.

Jetzt verschwindet auch die Fan-Alternative

Genau diese Lücke wollte Speclizer schließen. Für Fans wäre es damit zumindest die Möglichkeit gewesen, die Mechaniken des zweiten Teils erstmals gegen andere Spieler auszuprobieren. Noch Ende Juli sah alles nach einem Release im September aus. Jetzt wird die fertige Öffentlichkeit diesen Multiplayer wahrscheinlich nie selbst ausprobieren können.

Damit endet die Geschichte von The Last of Us und Multiplayer vorerst erneut an derselben Stelle: Ein Projekt war weit genug entwickelt, dass Spieler bereits auf die Veröffentlichung warteten. Und wieder erscheint es nicht. Schade!