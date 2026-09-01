Intergalactic erreicht wichtigen Meilenstein: Wird ein Release 2027 plötzlich realistisch?

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei Intergalactic: The Heretic Prophet geht es offenbar einen großen Schritt vorwärts. Naughty Dog hat bestätigt, dass die aufwendigen Performance-Aufnahmen für sein neues PlayStation 5-Spiel abgeschlossen sind.

Das Studio veröffentlichte dazu ein Foto von Hauptdarstellerin Tati Gabrielle, die Protagonistin Jordan A. Mun verkörpert, im Motion-Capture-Anzug. Die Entwickler von Uncharted oder The Last of Us bezeichnen die Aufnahmen selbst als einen „sehr ambitionierten Intergalactic Cinematic Shoot“ und erklären, man könne es kaum erwarten, die Arbeit des Casts zu zeigen.

Das ist ein wichtiger Meilenstein. Gleichzeitig bedeutet es nicht, dass Intergalactic jetzt fertig ist. Animationen müssen weiter bearbeitet, Szenen ins Spiel integriert, Gameplay optimiert und Bugs beseitigt werden. Gerade bei einem Naughty-Dog-Spiel kann zwischen dem Ende der Performance-Aufnahmen und dem tatsächlichen Release noch einiges an Zeit liegen.

Bluesky-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von Bluesky. Beim Laden können personenbezogene Daten an Bluesky übertragen werden. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen. Inhalt anzeigen Embed-Einwilligung widerrufen

Ausgerechnet Naughty Dogs Vergangenheit deutet auf einen Release im Jahr 2027 hin

Trotzdem wird ein Release im kommenden Jahr dadurch interessanter. Wccftech zieht dafür einen ziemlich passenden Vergleich mit The Last of Us Part 2. Bei Ellies zweitem Abenteuer waren die Motion-Capture-Aufnahmen im April 2019 weitgehend abgeschlossen. Veröffentlicht wurde das Spiel schließlich im Juni 2020. Dazwischen lagen rund 14 Monate. Würde Intergalactic einen ähnlichen Zeitraum benötigen, kämen wir ziemlich genau im dritten Quartal 2027 heraus.

Natürlich ist das keine Release-Bestätigung. Jedes Projekt entwickelt sich anders und gerade Intergalactic soll laut Naughty Dog deutlich ambitionierter werden als frühere Spiele des Studios. Trotzdem passt dieser Zeitplan erstaunlich gut zu den bisherigen Hinweisen.

Wir haben bereits im Juni darüber berichtet, dass sich Intergalactic offenbar einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase nähert. Das Sony-Studio suchte damals unter anderem „Language-QA-Mitarbeiter“ für verschiedene Sprachen, darunter auch Deutsch. Solche Arbeiten werden besonders relevant, wenn größere Teile eines Spiels bereits getestet und lokalisiert werden können.

Ein Release 2027 wirkte damals plausibel. Der jetzt abgeschlossene Cinematic Shoot macht dieses Zeitfenster noch einmal ein Stück glaubwürdiger.

Sehen wir Intergalactic schon bei der nächsten State of Play?

Das Timing ist ebenfalls auffällig. Sony hat inzwischen eine neue State of Play für den 03. September 2026 angekündigt. Los geht es um 15 Uhr unserer Zeit. Ob Intergalactic dort auftaucht, ist allerdings nicht bestätigt. Allerdings wird gemunkelt, dass wir einen kurzen Einblick am Ende erhalten sollen.

Intergalactic wurde Ende 2024 angekündigt und befindet sich laut Naughty Dog bereits seit 2020 in Entwicklung. Damit arbeitet das Studio inzwischen seit rund sechs Jahren an der neuen Marke. Du spielst darin die Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun, die auf dem abgelegenen Planeten Sempiria strandet. Seit rund 600 Jahren soll niemand mehr Kontakt mit der Außenwelt von dort gehabt haben. Die Uncharted-Macher bezeichnen das Projekt als ihre bislang „kreativste Geschichte“ und versprechen gleichzeitig das tiefgründigste Gameplay, das das Studio bisher entwickelt hat.

Intergalactic: The Heretic Prophet wirkt damit deutlich weniger weit entfernt als noch vor einigen Monaten.