State of Play in wenigen Tagen? Neuer Insider-Hinweis macht den Termin plötzlich interessanter

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die nächste PlayStation State of Play könnte näher sein als gedacht. Aktuell verdichten sich die Hinweise darauf, dass Sony bereits in wenigen Tagen eine neue Ausgabe seiner Präsentation veranstaltet.

Konkret kursiert der 03. September 2026 als möglicher Termin. Ganz neu ist dieses Datum allerdings nicht. Bereits Anfang August behauptete Leaker Nash Weedle, dass an diesem Donnerstag eine allgemeine State of Play stattfinden soll.

Jetzt bekommt zumindest die grundsätzliche September-Prognose Unterstützung von einer deutlich bekannteren Quelle. Insider NateTheHate erklärte heute, dass er derzeit versuche, den genauen Termin zu bestätigen. Eine State of Play im September sei allerdings „unglaublich wahrscheinlich und das bald“.

Werbung

Ist die State of Play wirklich am 03. September?

Genau hier solltest du zwischen zwei Dingen unterscheiden. Eine State of Play im September wirkt derzeit durchaus plausibel. NateTheHate hat in der Vergangenheit mehrfach bevorstehende PlayStation-Präsentationen korrekt vorab eingeordnet. Den 03. September selbst hat er jedoch noch nicht bestätigt.

Im aktuellen Reddit-Thread bei GamingLeaksAndRumours werden inzwischen mehrere Hinweise gesammelt. Neben Nash Weedles früherer Aussage taucht dort erneut der 03. September auf, belastbare Belege für den exakten Termin fehlen aber weiterhin. Sollte das Datum stimmen, müsste Sony praktisch unmittelbar reagieren. Immerhin reden wir hier von nächsten Donnerstag.

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X bzw. Twitter und kann personenbezogene Daten übertragen. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen. Inhalt anzeigen Embed-Einwilligung widerrufen

Was könnte Sony bei der State of Play zeigen?

Bei den Spielen wird es noch spekulativer. Der ursprüngliche Hinweis von Nash Weedle spricht von einer allgemeinen State of Play, also nicht von einer Präsentation, die nur einem einzigen Titel gewidmet ist. Ein Kandidat dürfte Intergalactic: The Heretic Prophet sein. Rund um Naughty Dogs neues Sci-Fi-Spiel kursiert derzeit das unbestätigte Gerücht, dass es sogar den Abschluss der Show bilden könnte. Dafür gibt es momentan allerdings keine verlässliche Quelle.

Werbung

Interessant wäre ein neuer Auftritt trotzdem. Zuletzt gab es Hinweise darauf, dass Intergalactic bei der Entwicklung bereits weit fortgeschritten sein könnte. Die letzte große allgemeine State of Play fand Anfang Juni statt. Damals standen unter anderem Marvel’s Wolverine und Sonys weitere kommende PS5-Spiele im Mittelpunkt.