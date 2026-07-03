Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Mit Final Fantasy 7 Revelation soll im Frühjahr 2027 die Remake-Trilogie von Square Enix ihren Abschluss finden. Lange gingen Fans deshalb davon aus, dass mit dem dritten Teil endgültig Schluss ist. Ein neuer Leak könnte dieses Bild jedoch verändern. Demnach könnte Square Enix bereits zusätzliche Inhalte für das Rollenspiel planen.

Auslöser der Spekulationen sind neue Einträge in der Datenbank des Epic Games Store. Dort wurden neben verschiedenen Editionen des Spiels offenbar auch mehrere bislang unbekannte DLC-Pakete entdeckt. Offiziell bestätigt wurden diese Inhalte bislang allerdings nicht.

Gleich mehrere DLCs könnten geplant sein

Laut Wccftech tauchen in der Datenbank neben einer Standard-, Premium- und Premium-Plus-Edition insgesamt sieben separate DLC-Einträge auf. Worum es sich dabei handelt, ist derzeit völlig unklar. Möglich wären kosmetische Extras, zusätzliche Missionen oder sogar eine umfangreiche Story-Erweiterung.

Ganz aus der Luft gegriffen wären solche Pläne nicht. Bereits im Juni hatte Director Naoki Hamaguchi erklärt, dass Final Fantasy 7 Revelation zwar das Ende der Remake-Trilogie markiere, Square Enix bei großer Nachfrage aber durchaus weitere Inhalte in Form von DLCs in Betracht ziehen würde. Denkbar seien dabei auch Geschichten aus früheren Spin-offs, die bislang nicht Teil der Remake-Reihe waren.

Genau deshalb sorgt der aktuelle Datenbankfund für Aufmerksamkeit. Zwar beweist ein solcher Eintrag noch nicht, dass die Inhalte tatsächlich erscheinen werden, doch in der Vergangenheit haben ähnliche Leaks häufig auf bereits geplante Erweiterungen hingedeutet.

Fans sollten den Leak mit Vorsicht genießen

Trotz der spannenden Hinweise bleibt Vorsicht angebracht. Weder Square Enix noch Epic Games haben die Datenbankeinträge kommentiert. Es ist daher möglich, dass es sich lediglich um Platzhalter oder interne Vorbereitungen handelt.

Dennoch dürfte der Leak viele Fans freuen. Obwohl Final Fantasy 7 Revelation die Geschichte der Remake-Trilogie abschließen soll, scheint Square Enix die Tür für weitere Abenteuer im Final Fantasy VII-Universum bewusst offenzuhalten. Sollte die Nachfrage nach dem Release groß genug sein, könnten zusätzliche Inhalte tatsächlich folgen.

Bis es eine offizielle Ankündigung gibt, bleibt das jedoch reine Spekulation. Der aktuelle Leak zeigt aber, dass die Reise für Cloud und seine Gefährten womöglich doch noch nicht ganz vorbei ist.

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein Feedback !

Leak-Score Wie glaubwürdig ist dieser Leak? Plausibel! Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.