Square Enix geht den nächsten Schritt: Dieses Rollenspiel könnte HD-2D für immer verändern

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Square Enix hat in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, dass die HD-2D-Optik weit mehr sein kann als ein nostalgischer Grafikstil. Mit Spielen wie Octopath Traveler oder Triangle Strategy entstand eine eigene Identität, die klassische Rollenspiele modern wirken ließ. Nun geht das Unternehmen offenbar noch einen Schritt weiter.

Während der jüngsten Nintendo Direct wurde The Adventures of Elliot: The Millennium Tales vorgestellt. Auf den ersten Blick erinnert das Spiel zwar an die bekannten HD-2D-Projekte von Square Enix, doch schon nach wenigen Sekunden wird klar, dass hier etwas anders läuft. Statt rundenbasierter Kämpfe setzt das neue Abenteuer auf Echtzeit-Action, Erkundung und eine deutlich offenere Spielwelt.

HD-2D trifft auf Action statt Rundenkämpfe

Genau hier liegt die größte Überraschung. Bisher verbanden viele Gamer den HD-2D-Stil automatisch mit klassischen Rollenspielen. The Adventures of Elliot bricht mit dieser Tradition und orientiert sich stärker an Action-Adventures.

Im Trailer ist zu sehen, wie Hauptfigur Elliot Gegner direkt bekämpft, Angriffen ausweicht und verschiedene Fähigkeiten einsetzt. Die Kämpfe wirken dynamischer als in bisherigen HD-2D-Spielen und erinnern teilweise an moderne Action-RPGs.

Dadurch könnte Square Enix eine völlig neue Zielgruppe erreichen. Diejenigen unter euch, die mit rundenbasierten Kampfsystemen wenig anfangen können, erhalten nun erstmals ein HD-2D-Abenteuer mit direkter Steuerung und schnellerem Gameplay.

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Die Zelda-Vergleiche kommen nicht von ungefähr

Viele Fans fühlten sich nach der Enthüllung sofort an die frühen Zelda-Spiele erinnert. Tatsächlich gibt es einige Gemeinsamkeiten. Elliot erkundet eine Fantasy-Welt aus einer erhöhten Perspektive, löst Umgebungsaufgaben und kämpft gegen verschiedene Gegnerarten.

Auch die Struktur des Gameplays erinnert eher an ein klassisches Abenteuer als an ein traditionelles JRPG. Genau deshalb wird das Spiel bereits jetzt häufig als Mischung aus Zelda und den bekannten HD-2D-Rollenspielen von Square Enix beschrieben.

Natürlich bleibt abzuwarten, wie stark diese Einflüsse am Ende tatsächlich ausfallen. Der erste Eindruck zeigt jedoch, dass das Studio bewusst neue Wege gehen möchte.

Eine neue Fantasy-Welt statt weiterer Fortsetzungen

Interessant ist außerdem, dass Square Enix auf eine komplett neue Marke setzt. Statt eine weitere Fortsetzung bekannter Reihen anzukündigen, erschafft das Team eine eigene Fantasy-Welt mit neuen Figuren und einer neuen Geschichte.

Gerade in einer Zeit, in der viele Publisher auf etablierte Marken setzen, wirkt dieser Schritt durchaus mutig. Neue Spielwelten bringen immer ein gewisses Risiko mit sich, bieten aber gleichzeitig die Möglichkeit, kreative Ideen ohne Altlasten umzusetzen.

Square Enix verrät bisher nur wenige Details zur Handlung und genau das macht neugierig auf mehr.

Team Asano bleibt seiner Stärke treu

Hinter dem Projekt steht erneut Team Asano, das bereits für Octopath Traveler, Bravely Default und weitere erfolgreiche Rollenspiele verantwortlich war.

Das Studio hat sich in den vergangenen Jahren einen hervorragenden Ruf erarbeitet, wenn es darum geht, klassische Spielideen modern zu interpretieren. Genau deshalb reagieren viele Fans auf die Ankündigung besonders positiv.

Auch optisch bleibt das Team seinen Wurzeln treu. Die Kombination aus Pixelgrafik, modernen Lichteffekten und aufwendig gestalteten Umgebungen gehört weiterhin zu den größten Stärken der HD-2D-Technologie.

Könnte das die Zukunft von HD-2D sein?

Die vielleicht spannendste Frage lautet jedoch, ob The Adventures of Elliot mehr als nur ein einzelnes Spiel ist. Square Enix könnte mit diesem Projekt zeigen, dass HD-2D nicht auf klassische JRPGs beschränkt sein muss.

Sollte das Konzept erfolgreich sein, wären künftig auch andere Genres denkbar. Action-Adventures, Action-RPGs oder sogar völlig neue Spielideen könnten von diesem Stil profitieren.

Damit hätte Square Enix etwas geschafft, das nur wenigen Grafikstilen gelingt. Aus einer ursprünglich nostalgischen Präsentation wäre eine vielseitige Plattform für unterschiedlichste Spielkonzepte geworden.

Ein spannendes Experiment mit viel Potenzial

Noch ist nicht klar, ob The Adventures of Elliot: The Millennium Tales am Ende die hohen Erwartungen erfüllen kann. Der erste Trailer zeigt jedoch ein Spiel, das sich bewusst von den bisherigen HD-2D-Projekten des Publishers abgrenzt.

Genau das macht die Ankündigung so interessant. Statt einfach nur eine bekannte Formel zu wiederholen, wagt Square Enix etwas Neues. Sollte das Experiment gelingen, könnte The Adventures of Elliot nicht nur ein weiteres Rollenspiel werden, sondern ein wichtiger Schritt für die Zukunft des gesamten HD-2D-Konzepts.