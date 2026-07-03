René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Viele von euch warten gespannt auf neue Informationen zum The Legend of Zelda Ocarina of Time Remake. Eine aktuelle Händlerlistung macht nun Hoffnung und deutet auf einen Preis von rund 60 Euro hin. Sollte sich diese Information bestätigen, wäre das Remake günstiger als wir alle bislang gedacht hätten.

Auslöser der Spekulationen ist eine neue Händlerlistung von PlayAsia, die unter anderem von Instant-Gaming und My Nintendo News aufgegriffen wurde. Nintendo selbst hat den Preis bislang allerdings nicht bestätigt. Deshalb bleibt unklar, ob es sich um den endgültigen Verkaufspreis oder lediglich um einen Platzhalter handelt.

Rund 60 Euro wären eine Überraschung

Bisher gingen die meisten eher von einem Preis zwischen 70 und 80 Euro aus. Schließlich sind neue Nintendo-Spiele in den letzten Jahren immer teurer geworden. Umso größer wäre die Überraschung, wenn das Remake tatsächlich für rund 60 Euro erscheinen sollte.

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Trotzdem solltet ihr die Händlerlistung mit Vorsicht betrachten. Vor einer offiziellen Ankündigung tauchen immer wieder Platzhalterpreise auf. Da PlayAsia aber als zuverlässiger Händler gilt, könnte der angegebene Preis durchaus stimmen.

Was steckt hinter dem möglichen Preis?

Schon kurz nach der Händlerlistung wurde in der Zelda Community fleißig darüber diskutiert. Während einige den möglichen Preis von rund 60 Euro kaum glauben können, hoffen andere, dass Nintendo das Remake tatsächlich etwas günstiger anbietet als viele aktuelle Switch 2 Games.

The Legend of Zelda Ocarina of Time gehört bis heute zu den beliebtesten Zelda Spielen überhaupt. Viele von uns sind mit Links Abenteuer aufgewachsen und genau deshalb verfolgen Fans jede neue Information zum Remake mit großer Spannung und großer Vorfreude. Kein Wunder also, dass jede neue Meldung rund um das mögliche Remake sofort für Diskussionen in der Zelda Community sorgt.

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Noch heißt es abwarten

Nintendo selbst hat sich zur Händlerlistung bisher nicht geäußert. Bis es offizielle Informationen gibt, bleibt der mögliche Preis reine Spekulation. Sollte PlayAsia diesmal richtig liegen, dürfte das für viele Zelda Fans eine positive Überraschung sein.

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