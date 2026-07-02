Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Kurz vor dem Release von Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist umfangreiches Gameplay im Internet aufgetaucht. Ein rund 30 Minuten langes Video zeigt den Beginn des Remakes und gibt Fans einen detaillierten Einblick in die überarbeitete Version des Piraten-Abenteuers. Ubisoft selbst hat den Leak bislang nicht kommentiert.

Das Material stammt offenbar aus einer Review-Version, die kurz nach der Verteilung an Presse und Content Creator im chinesischen Netzwerk Bilibili veröffentlicht wurde. Zwar ist die Bildqualität des Videos nicht optimal, dennoch lassen sich zahlreiche Neuerungen erkennen.

Leak zeigt neue Szenen und Gameplay-Verbesserungen

Der Leak macht deutlich, dass Assassin’s Creed Black Flag Resynced dem Original von 2013 zwar treu bleibt, Ubisoft aber an vielen Stellen nachgebessert hat. So wurden unter anderem neue Zwischensequenzen zu Beginn des Spiels eingefügt, die die Geschichte um Duncan Walpole erweitern. Auch die Karte wurde teilweise ausgebaut und verbessert.

Werbung

Auch spielerisch sind Veränderungen zu erkennen. Das Kampfsystem wirkt flüssiger und moderner, während Parkour und Schleichmechaniken überarbeitet wurden. Zudem zeigt das Gameplay neue Möglichkeiten wie das nahezu überall mögliche Tauchen, das Ablenken von Gegnern mit Münzen oder das Heranziehen von Feinden per Seil während eines Stealth-Angriffs.

Optisch hinterlässt das Remake ebenfalls einen starken Eindruck. Dank der aktuellen Anvil-Engine fallen Beleuchtung, Wasserdarstellung und Charaktermodelle deutlich hochwertiger aus als im Original. Gleichzeitig bleibt der Stil des Klassikers erhalten, was viele Fans bereits in den sozialen Netzwerken positiv hervorheben.

Ubisoft dürfte den Leak kaum freuen

Für Ubisoft kommt der Leak zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Das Remake erscheint bereits am 9. Juli 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC. Kurz vor dem Ablauf des Review-Embargos erhalten Spieler nun bereits einen umfangreichen Blick auf den Spielbeginn.

Werbung

Wer Spoiler vermeiden möchte, sollte derzeit vorsichtig durch soziale Netzwerke und Video-Plattformen navigieren. Für alle anderen liefert das geleakte Assassin’s Creed Black Flag Resynced Gameplay einen ersten Eindruck davon, wie Ubisoft den Fan-Liebling modernisiert hat. Nach den bisherigen Reaktionen scheint das Studio den Spagat zwischen Nostalgie und zeitgemäßer Technik gelungen zu sein. Ob sich dieser Eindruck in der Vollversion bestätigt, zeigt sich dann zum offiziellen Release.

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein Feedback !