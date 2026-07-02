Splatoon Raiders überzeugt die Presse schon vor dem Release

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Knapp drei Wochen vor dem Release sind die finalen Vorschauen zu Splatoon Raiders erschienen – und die fallen überwiegend positiv aus. Zahlreiche Gaming-Medien konnten den ersten Spin-off der beliebten Shooter-Reihe bereits anspielen und zeigen sich vor allem vom neuen Spielkonzept beeindruckt.

Mit Splatoon Raiders schlägt Nintendo einen neuen Weg ein. Statt kompetitiver Multiplayer-Matches erwartet Spieler ein Abenteuer mit Fokus auf Erkundung, Koop und einer deutlich stärkeren Geschichte. Das Spiel erscheint am 23. Juli 2026 exklusiv für die Nintendo Switch 2. Dabei übernimmt die geheimnisvolle Inselwelt eine zentrale Rolle. Spieler erkunden verschiedene Regionen, sammeln Ressourcen und entwickeln ihre Ausrüstung kontinuierlich weiter.

Lob für frische Ideen und Koop-Gameplay

In den ersten Vorschauen wird vor allem der neue Mix aus Erkundung, Kämpfen und Beutesuche gelobt. Spieler bereisen die geheimnisvollen Spirhalite-Inseln, verbessern ihre Ausrüstung und stellen sich gemeinsam mit den Mitgliedern von Deep Cut zahlreichen Gegnern. Trotz des Fokus auf die Einzelspieler-Kampagne bietet Splatoon Raiders auch einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler.

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Mehrere Redaktionen heben hervor, dass sich das Spiel deutlich von den bisherigen Splatoon-Teilen abhebt, ohne dabei den typischen Charme der Reihe zu verlieren. Besonders die neuen Gadgets, die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten und das Missionsdesign hinterließen einen positiven Eindruck. Gelobt werden außerdem die farbenfrohe Spielwelt, die technische Präsentation auf der Switch 2 und die flüssige Steuerung, die sich sowohl im Solo- als auch im Koop-Spiel überzeugend anfühlen soll.

Splatoon Raiders bietet solide Splatoon-Action in Kampagnenform mit gut gewählten Neuerungen in puncto Motivation für Solo-Spieler*innen. Das Loot- und Level-System motiviert, die neuen Gadgets, Waffen und Spezialattacken machen große Freude, und vor allem im Koop-Modus dürfte das Spiel eine große Fangemeinde finden. (Quelle: IGN Deutschland) Werbung

Natürlich gibt es auch negative Dinge

Allerdings gibt es auch vereinzelte Kritik. Einige Tester bemängeln, dass die Missionen stellenweise etwas repetitiv wirken und das Spiel im Koop mehr Spaß macht als allein. Andere weisen darauf hin, dass sich erst in der Vollversion zeigen müsse, ob die Motivation über viele Stunden erhalten bleibt und genügend abwechslungsreiche Inhalte geboten werden. Dennoch überwiegt insgesamt der positive Eindruck.

Mit den nun veröffentlichten Vorschauen scheint Nintendo auf einem guten Weg zu sein. Sollte die Vollversion die Erwartungen erfüllen, könnte Splatoon Raiders zu einem der wichtigsten Switch-2-Titel des Sommers werden. Der Release erfolgt am 23. Juli 2026 – und nach den ersten Presse-Eindrücken dürfen sich Fans der Reihe berechtigte Hoffnungen auf ein gelungenes Spin-off machen.

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