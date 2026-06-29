Nintendo Switch 2 gehört bereits jetzt zu den erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten (USA)

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Nintendo landet mit der Switch 2 gerade einen Volltreffer. Weltweit wurden bereits rund 19,86 Millionen Konsolen verkauft. Allein in den USA waren es rund 5,9 Millionen Einheiten, womit die Switch 2 bereits jetzt die zweitschnellstverkaufte Videospielhardware in der Geschichte des US-Marktes ist.

Mich überrascht dieser Erfolg ehrlich gesagt nicht wirklich. Nintendo hat nicht versucht, das Rad neu zu erfinden, sondern die erste Switch gezielt verbessert. Genau das wollten viele von euch sehen und die aktuellen Verkaufszahlen geben Nintendo recht.

PlayStation und Xbox verlieren an Boden

Nintendo zeigt der Konkurrenz momentan ziemlich deutlich die Grenzen auf. Während die Switch 2 einen Meilenstein nach dem anderen erreicht, geraten Sony und Microsoft immer stärker unter Druck. Besonders für Sony dürften die aktuellen Zahlen ein echter Weckruf sein. Laut techradar brachen die Verkaufszahlen der PlayStation 5 im Vergleich zum Vorjahr um satte 58 Prozent ein. Auch Microsoft gelang es nicht, den Abwärtstrend bei der Xbox zu stoppen.

Für mich zeigt das vor allem, dass der Konsolenmarkt längst nicht mehr allein über die stärkste Hardware entschieden wird. Nintendo beweist gerade, dass ein durchdachtes Gesamtkonzept am Ende wichtiger ist als reine Leistung. Die aktuellen Verkaufszahlen sind für mich der beste Beweis dafür, dass Nintendo mit dieser Strategie genau richtig liegt.

Nintendo versteht seine Zielgruppe meiner Meinung nach besser als die Konkurrenz. Statt jedes Jahr mit neuen Funktionen oder Marketingversprechen auf sich aufmerksam zu machen, konzentriert sich Nintendo auf das, was viele von euch wirklich wollen. Eine unkomplizierte Konsole, starke Exklusivtitel und regelmäßiger Nachschub an neuen Spielen. Nintendo beweist somit gerade wieder einmal, dass es manchmal gar nicht mehr braucht, als ein gutes Gesamtkonzept.

Die Erfolgsgeschichte dürfte weitergehen

Ich glaube nicht, dass der Erfolg der Switch 2 so schnell abreißen wird. Das Konzept, unterwegs und zu Hause auf derselben Konsole spielen zu können, kommt nach wie vor hervorragend an. Statt ein funktionierendes System unnötig zu verändern, hat Nintendo es sinnvoll weiterentwickelt und trifft damit erneut ins Schwarze.

Außerdem steht das Weihnachtsgeschäft erst noch bevor. Gerade in dieser Zeit verkauft Nintendo traditionell besonders viele Konsolen. Mich würde es daher nicht wundern, wenn die Switch 2 schon bald den nächsten Verkaufsrekord knackt. Die Nachfrage scheint jedenfalls noch lange nicht nachzulassen.

Für Sony und Microsoft dürften die aktuellen Zahlen ein unangenehmer Weckruf sein. Mehr Leistung allein reicht heute nicht mehr aus. Wer das attraktivste Gesamtpaket bietet, gewinnt am Ende auch den Konsolenkampf und genau hier hat Nintendo momentan klar die Nase vorn. Setzt das Unternehmen diesen Kurs fort, dürften weitere Verkaufsrekorde wohl nur noch eine Frage der Zeit sein.