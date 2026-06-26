Microsoft kündigt dritte Preiserhöhung für Xbox Series an

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Wer wegen Grand Theft Auto 6, dem zurzeit noch exklusiven Forza Horizon 6 oder dem kommenden Gears of War E-Day auf eine Xbox Series umsteigen wollte, sollte schnell zuschlagen. Laut Microsoft werden nämlich ab dem 1. August alle Varianten ihrer aktuellen Konsole zum dritten Mal spürbar teurer (via Xbox Wire). In der offiziellen Ankündigung gibt es zwar noch keinen offizielle Umrechnung für den europäischen Markt. Geht man nach den geplanten US-Preisen, dürfte die Xbox Series X aber bald 300 US-Dollar teurer sein als noch zu Beginn der Generation.

Für den europäischen Markt sind ähnliche Preise zu erwarten. Die folgenden Preiserhöhungen gelten vorerst für den US-Markt:

Xbox Series S 512GB : 499.99 US-Dollar (zuvor 399.99 US-Dollar)

: 499.99 US-Dollar (zuvor 399.99 US-Dollar) Xbox Series S 1TB : 599.99 US-Dollar (zuvor 449.99 US-Dollar)

: 599.99 US-Dollar (zuvor 449.99 US-Dollar) Xbox Series X 1TB Digital : 749.99 US-Dollar (zuvor 599.99 US-Dollar)

: 749.99 US-Dollar (zuvor 599.99 US-Dollar) Xbox Series X 1TB: 799.99 US-Dollar (zuvor 649.99 US-Dollar)

Im Jahr 2020 kam Xbox Series S mit kleinem Speicher noch für 300 US-Dollar auf den Markt, die leistungsstärkere Xbox Series X für 500 US-Dollar mit Disc-Laufwerk. Im Vorjahr stieg der Preis zweimal an. Eigentlich wurden Spielekonsolen im Laufe der Generation günstiger, oder Hersteller produzierten abgespeckte Varianten für kleinere Budgets. Das ist nun Geschichte. “Wir hatten gehofft, dass eine weitere Preiserhöhung nicht notwendig sein würde”, heißt es in der Aussendung. Allerdings hätten sich “die Preise für Konsolen-Speicher und Arbeitsspeicher um mehr als das 2,5-Fache erhöht” und man rechne bis zum Herbst 2027 mit einer weiteren Verdopplung.

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Dritte Xbox-Preiserhöhung – wird Gaming zum Luxushobby?

Eigentlich beteuerte die neue Xbox-Chefin Asha Sharma zuletzt, dass Gaming zu teuer geworden sei. “Gaming ist in vielen Fällen unerschwinglich”, erklärte sie in einem Interview, wenige Tage vor der Ankündigung der neuen Preise (via Windows Central Insider). Nicht nur Microsoft kämpft mit der Inflation. Alle großen Plattformhersteller haben zuletzt drastische Preiserhöhungen angekündigt. Die PlayStation 5 wurde zuletzt um 100 Euro teurer und das Steamdeck von Valve kostet nun um satte 40 Prozent mehr als noch zu Beginn (via Gamespot). Auch Nintendo will nun nachziehen: Ab 1. September soll der Preis für die Switch 2 auf 500 Euro ansteigen. Auch Software-Preise dürften manchen Fans sauer aufstoßen. Mit Fire Emblem Fortune’s Wave schickt Nintendo das nächste Flagschiff für 80 Euro (70 Euro digital) ins Rennen (via VGC). Rockstar verlangt für die Ultimate Edition des heiß ersehnten GTA 6 wiederum 100 Euro.