Die PS6 könnte deutlich teurer werden als die PS5

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Noch hat Sony die PlayStation 6 nicht offiziell vorgestellt, doch schon jetzt wird intensiv über den möglichen Preis der nächsten Konsole diskutiert. Eine aktuelle PS6 Preis Prognose geht davon aus, dass die kommende Generation deutlich teurer werden könnte als die heutige PS5.

Der Grund dafür sind vor allem steigende Entwicklungskosten, teurere Hardware-Komponenten und der zunehmende Fokus auf leistungsstärkere Technik.

Warum Experten mit einem höheren Preis rechnen

Schon die PlayStation 5 startete 2020 zu einem vergleichsweise hohen Preis. Seitdem sind die Kosten für moderne Chips, Speicher und Kühlung weiter gestiegen.

Branchenbeobachter gehen deshalb davon aus, dass Sony bei der PS6 erneut deutlich mehr Leistung bieten möchte – etwa durch stärkere Raytracing-Hardware, KI-Funktionen und schnellere Speicherlösungen. All diese Verbesserungen könnten sich direkt auf den Verkaufspreis auswirken.

Wie teuer könnte die PS6 werden?

Eine offizielle Zahl gibt es natürlich noch nicht. Verschiedene Analysten halten jedoch einen Startpreis von 700 bis 900 Euro für möglich.

Damit würde die PS6 spürbar über der ursprünglichen PS5 liegen und zu den teuersten PlayStation-Konsolen aller Zeiten gehören.

Auch die Spielebranche verändert sich

Die steigenden Kosten betreffen nicht nur die Hardware. Große AAA-Spiele werden ebenfalls immer teurer in der Entwicklung.

Sony investiert inzwischen hunderte Millionen Dollar in einzelne Produktionen. Viele Experten erwarten deshalb, dass Hersteller langfristig versuchen werden, höhere Hardware- und Softwarepreise besser miteinander auszubalancieren.

Die Community reagiert gemischt

In der Gaming-Community werden mögliche Preise von 800 Euro oder mehr bereits intensiv diskutiert. Einige Spieler zeigen Verständnis für die gestiegenen Kosten, andere befürchten, dass Konsolen dadurch für viele Nutzer deutlich weniger attraktiv werden könnten.

Die PS6 bleibt vorerst Zukunftsmusik

Wichtig ist: Sony hat bislang weder den Namen, noch das Design oder den Preis der nächsten PlayStation offiziell bestätigt. Die aktuelle PS6 Preis Prognose basiert auf Analystenschätzungen und den allgemeinen Entwicklungen der Hardware-Branche.

Trotzdem deutet vieles darauf hin, dass die nächste Konsolengeneration nicht günstiger, sondern eher deutlich teurer werden dürfte als die heutige PS5. Leaks in der Vergangenheit sprachen von einem Preis rund um die 900 Euro.