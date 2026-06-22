PlayStation Store: Sony wird wegen „Kaufen“-Button verklagt

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der PlayStation Store steht erneut juristisch unter Druck. Vier Spieler wollen eine Sammelklage gegen Sony Interactive Entertainment (SIE) anstoßen. Der Vorwurf: Sony soll Nutzer im PlayStation Store durch Begriffe wie „Kaufen“ oder „Kaufabwicklung abschließen“ in die Irre führen, weil digitale Spiele nicht wie klassische physische Produkte dauerhaft im Eigentum der Käufer stehen.

Der Fall trifft einen wunden Punkt im modernen Gaming. Digitale Spiele sind bequem, schnell gekauft und sofort verfügbar. Doch rechtlich kaufen Spieler meist keine vollständige Kopie wie früher auf Disc, sondern eine Lizenz zur Nutzung. Diese Lizenz kann an Bedingungen gebunden sein, etwa an ein Konto, Nutzungsregeln, Server oder Store-Verfügbarkeit.

„Tatsächlich erwerben Verbraucher, die digitale Spiele über PlayStation ‚kaufen‘, nicht das Eigentum an diesen Produkten“, so die Anwälte der Spieler (via Aftermath.site) in der Klage. Weiteres heißt es, dass SIE auf seinen Bezahlbildschirmen nicht ausreichend transparent darlege. „Dadurch werden Verbraucher irregeführt und glauben, dass der Kauf eines digitalen Spiels über PlayStation ihnen ein uneingeschränktes Eigentumsrecht einräumt, obwohl die Transaktion tatsächlich lediglich eine eingeschränkte Lizenz gewährt, die eingeschränkt oder widerrufen werden kann“, so die Anwälte weiter.

Warum der „Kaufen“-Button plötzlich so wichtig wird

Auf den ersten Blick klingt die Klage kleinlich. Schließlich versteht jeder, was ein Store meint, wenn dort „Kaufen“ steht. Oder doch nicht?

Genau hier wird es spannend. Wenn ein digitaler Store Begriffe nutzt, die nach echtem Besitz klingen, Spieler aber eigentlich nur eine widerrufbare oder eingeschränkte Nutzungslizenz erhalten, entsteht ein Problem. Besonders dann, wenn Inhalte später aus Stores verschwinden, Lizenzen geändert werden oder Server abgeschaltet werden.

Ich finde die Debatte (nicht die Klage) absolut berechtigt. Nicht, weil SIE der einzige Anbieter mit diesem Problem wäre. Im Gegenteil: Das betrifft fast die ganze Branche. Aber gerade deshalb ist die Frage wichtig. Wenn digitale Spiele immer mehr zur Norm werden, müssen Plattformen sehr klar sagen, was Spieler tatsächlich erhalten.

Steam hat seine Formulierung bereits angepasst

Dass dieses Thema größer wird, zeigt ein Blick auf Steam. Valve weist inzwischen beim Kauf digitaler Spiele deutlicher darauf hin, dass Nutzer eine Lizenz erwerben und nicht das Spiel selbst besitzen. Bereits seit 2024 machte Steam diese Formulierung im „Checkout“-Bereich sichtbarer, auch im Zusammenhang mit neuen Transparenzregeln in Kalifornien.

Genau das könnte für Sony Interactive Entertainment unangenehm werden. Wenn andere Plattformen klarer formulieren, wirkt der PlayStation Store angreifbarer, falls dort weiterhin Begriffe dominieren, die für Verbraucher nach dauerhaftem Eigentum klingen.

Warum digitale Käufe für Spieler immer heikler werden

Das eigentliche Problem ist größer als PlayStation. Immer mehr Konsolen erscheinen ohne Laufwerk oder mit optionalem Disc-Laufwerk. Spieler kaufen häufiger digital. Gleichzeitig verschwinden Spiele, DLCs oder Online-Funktionen immer wieder aus Stores oder werden technisch eingeschränkt.

Für viele Nutzer fühlt sich ein digitaler Kauf aber weiterhin wie Besitz an. Du zahlst 79,99 Euro (oder mehr), das Spiel landet in deiner Bibliothek und du erwartest, es dauerhaft nutzen zu können. Wenn die rechtliche Realität komplizierter ist, muss der Store das verständlich machen.

Ob die neue Klage gegen Sony Erfolg hat, ist offen. Aber sie greift ein Thema auf, das immer wichtiger wird: Was bedeutet „kaufen“ im digitalen Gaming eigentlich noch? Sony ist hier nicht allein. Microsoft, Nintendo, Epic Games und andere Plattformen stehen vor derselben Grundfrage.