Valve Klage in den Niederlanden: Steam soll Spieler jahrelang zu viel zahlen lassen haben

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Für Valve und die PC-Gaming-Plattform Steam braut sich neuer juristischer Gegenwind zusammen. In den Niederlanden hat eine Verbraucherschutzorganisation eine Sammelklage gegen das Unternehmen angestoßen. Der Vorwurf: Valve soll seine dominante Marktposition genutzt haben, um PC-Spiele künstlich teuer zu halten und den Wettbewerb einzuschränken.

Nach Angaben der Organisation sollen niederländische Spieler über viele Jahre hinweg insgesamt mehr als 220 Millionen Euro zu viel für Spiele und Zusatzinhalte bezahlt haben. Sollte die Klage erfolgreich sein, könnten betroffene Nutzer Anspruch auf Entschädigungen haben.

Worum geht es bei den Vorwürfen?

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Im Zentrum der Valve Klage in den Niederlanden steht die Behauptung, dass Steam seine Marktmacht genutzt habe, um Preisunterschiede zwischen verschiedenen PC-Plattformen zu verhindern. Kritiker argumentieren, dass Entwickler und Publisher ihre Spiele auf konkurrierenden Plattformen oft nicht günstiger anbieten konnten, obwohl dort teilweise niedrigere Gebühren anfallen.

Die Kläger sind der Ansicht, dass dies den Wettbewerb behindert und letztlich höhere Preise für Verbraucher zur Folge gehabt habe. Außerdem werden frühere Vorwürfe rund um Geoblocking und Einschränkungen beim Verkauf von Steam-Keys erneut thematisiert.

Kein Einzelfall für Valve

Die Klage in den Niederlanden kommt nicht aus dem Nichts. Bereits in Großbritannien läuft ein ähnliches Verfahren, bei dem Valve vorgeworfen wird, seine dominante Stellung im PC-Markt auszunutzen. Dort geht es sogar um eine Forderung in Höhe von rund 656 Millionen Pfund. Das Verfahren darf inzwischen vor Gericht weitergeführt werden.

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Auch in den USA sieht sich das Unternehmen seit Jahren mit verschiedenen Kartellverfahren konfrontiert. Immer wieder steht dabei die Frage im Raum, ob die Gebührenstruktur und die Marktstellung von Steam den Wettbewerb einschränken.

Was bedeutet das für Spieler?

Aktuell ändert sich für Nutzer von Steam zunächst nichts. Die Klage befindet sich noch in einer frühen Phase und ein Urteil dürfte noch lange auf sich warten lassen.

Dennoch zeigt der Fall, wie stark digitale Marktplätze inzwischen unter Beobachtung stehen. Während Steam für viele PC-Spieler nach wie vor die wichtigste Plattform bleibt, wächst der Druck auf große Anbieter, ihre Geschäftsmodelle und Marktpraktiken genauer erklären zu müssen.

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In diesem Artikel erfährst du, wieso Valve bei der Spieleentwicklung massivst auf KI setzt.

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