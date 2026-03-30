Valve nutzt KI für Spiele: Half-Life-Autor erklärt Chancen und Grenzen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Diskussion rund um KI in Spielen wird immer intensiver und jetzt meldet sich ausgerechnet jemand zu Wort, der Gaming-Geschichte geschrieben hat. Ein Autor hinter legendären Spielen wie Half-Life: Alyx und Portal 2 spricht offen darüber, wie sein Team bereits mit generativer KI arbeitet. Und seine Einschätzung überrascht.

Erik Wolpaw macht klar: Bei Valve gibt es keine große KI-Offensive, sondern eher ein kleines Team, das experimentiert. Eine Gruppe, die einfach ausprobiert, was möglich ist. Seine Begründung wirkt fast schon selbstverständlich: Es wäre „ziemlich dumm“, sich diese Technologie nicht zumindest anzusehen. Gerade in einer Branche, die sich ständig weiterentwickelt.

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Doch wer jetzt denkt, Valve ersetzt bald seine Autoren, liegt komplett daneben.

„KI ist ziemlich schlecht beim Schreiben“

Wolpaw nimmt vielen Fans direkt die größte Sorge in der aktuellen Folge des MinnMax Show Podcasts. Er sieht aktuell keine Gefahr, dass KI kreative Arbeit ersetzt. Im Gegenteil: Seiner Meinung nach ist generative KI noch weit davon entfernt, wirklich gute Geschichten zu schreiben. Vor allem bei Humor und Originalität stößt sie schnell an ihre Grenzen. Das dürfte viele beruhigen, gerade weil Valve für seinen einzigartigen Ton bekannt ist. Spiele wie Portal leben genau von diesem Humor, der sich nicht einfach reproduzieren lässt.

Trotz aller Kritik sieht Wolpaw ein enormes Potenzial, aber an einer ganz anderen Stelle. Nicht beim Schreiben von Storys, sondern bei der Interaktion mit dir als Spieler.

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Bisher funktionieren Dialoge in Spielen meist über feste Systeme. Figuren reagieren auf bestimmte Aktionen nach vorgegebenen Mustern. Mit KI könnte sich das komplett verändern. Plötzlich könnten Charaktere in Echtzeit auf das reagieren, was du sagst oder tust. Gespräche wären nicht mehr vorgeplant, sondern dynamisch.

Wolpaw beschreibt das als echten Wandel: Statt vorgefertigter Antworten könnten Spieler einfach „reden“ und sehen, was passiert. Das wäre ein Schritt, der das Gefühl von lebendigen Spielwelten massiv verändern könnte.

Aber die Technik hat noch große Schwächen

So spannend das klingt, aktuell gibt es noch deutliche Probleme. Ein großes Thema ist der Kontext. KI kann Inhalte generieren, verliert dabei aber oft den Bezug zur Spielwelt. Ein Beispiel zeigt das ziemlich deutlich und wird vom Valve-Mann genannt: In Where Winds Meet, sprach ein KI-gesteuerter Charakter plötzlich über eine US-Stadt. Solche Momente reißen dich komplett aus der Immersion. Und genau deshalb sieht der Valve-Autor KI eher als Werkzeug, nicht als Ersatz.

Der vielleicht wichtigste Punkt: Für Wolpaw funktioniert KI am besten, wenn sie gemeinsam mit echten Autoren genutzt wird. Er beschreibt es als eine Art kreative Partnerschaft. Ein Szenario wird von einem Menschen geschrieben und die KI hilft dabei, es weiterzudenken oder dynamischer zu machen.





Dieser Artikel erschien zuerst auf game.at.

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