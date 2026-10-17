Half-Life 3: Neues „HLX“-Lebenszeichen steckt in aktuellem Valve-Code

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Half-Life 3 bleibt unangekündigt, doch „HLX“ ist auch im Oktober 2026 weiterhin in Valves Source-2-Technik vorhanden. Ein öffentlich einsehbarer Source-2-Build vom 7. Oktober enthält eine direkte Abfrage für das mysteriöse Projekt, das seit längerer Zeit mit einem neuen Half-Life in Verbindung gebracht wird.

Der Eintrag findet sich in der Source-2-Klasse C_OP_SetControlPointToWaterSurface . Diese steuert unter anderem, wie Partikeleffekte mit Wasseroberflächen und deren Strömung interagieren. Beim Parameter für die Strömungsgeschwindigkeit steht die Bedingung mod != hlx . Der Source 2 Schema Explorer nennt dafür die Source-Revision 11101030 mit Build-Datum 07. Oktober 2026.

Warum dieser HLX-Fund interessanter ist als das nächste Gerücht

Der Name HLX ist für Half-Life-Fans nicht neu. Dataminer haben ihn bereits mehrfach in Dateien und Updates von Valve-Spielen gefunden. Über HLX-Spuren in einem Deadlock-Update und weitere Hinweise auf das unangekündigte Projekt haben wir bereits gehört.

Der Unterschied diesmal ist das Datum. Die Referenz stammt nicht aus einem Jahre alten Leak, sondern wird in einer „Source 2“-Revision von Anfang Oktober 2026 weiterhin berücksichtigt. Außerdem handelt es sich nicht bloß um einen Dateinamen oder eine Textzeile. Über mod != hlx wird eine Eigenschaft abhängig davon behandelt, ob sie im HLX-Kontext läuft.

Das bestätigt allerdings weder Half-Life 3 noch einen bevorstehende Enthüllung. Obwohl ich einen „Shadow-Drop“ vor GTA 6 mehr als feiern würde. Valve hat nie offiziell erklärt, dass „HLX“ für Half-Life 3 steht. Auch ein Release-Termin oder eine öffentliche Ankündigung des Projekts existieren weiterhin nicht. Die Verbindung basiert auf einer ganzen Reihe von Datamining-Funden, die über Jahre hinweg immer wieder auf Half-Life-spezifische Systeme und Technologien hingedeutet haben.

Gordon Freemans Cliffhanger ist jetzt 19 Jahre alt

Der neue Fund fällt ausgerechnet in einen passenden Zeitraum. Half-Life 2: Episode Two erschien am 10. Oktober 2007. Damit sind inzwischen 19 Jahre vergangen, seit Gordon Freemans Geschichte mit einem der bekanntesten Cliffhanger der Videospielgeschichte endete.

Half-Life: Alyx brachte die Reihe 2020 zwar eindrucksvoll zurück und veränderte sogar die Ausgangslage für eine mögliche Fortsetzung. Auf ein klassisches neues Abenteuer mit Gordon Freeman warten Spieler aber weiterhin.

Deshalb ist die Oktober-Referenz zumindest ein interessantes Lebenszeichen. Sie beweist nicht, dass Half-Life 3 unmittelbar vor der Enthüllung steht. Sie zeigt aber, dass HLX in aktuellem „Source 2“-Code weiterhin als eigener Kontext existiert. Nach all den angeblichen Ankündigungsterminen der vergangenen Jahre ist das zumindest etwas, das sich tatsächlich überprüfen lässt. Auch wenn es uns kein neues Spiel bringt. Noch nicht.

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