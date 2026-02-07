Half-Life 3: Neuer Leak taucht an völlig unerwarteter Stelle auf

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wenn es ein Spiel gibt, das selbst GTA 6 in Sachen Erwartungshaltung gefährlich nahekommt, dann ist es Half-Life 3. Seit über zwei Jahrzehnten warten Fans auf eine echte Fortsetzung der legendären Shooter-Reihe. Nun sorgt ausgerechnet ein Update eines völlig anderen Valve-Spiels für neuen Gesprächsstoff und diesmal fühlt sich das Gerücht greifbarer an als viele zuvor.

Der bekannte Valve-Leaker Gabe Follower hat in den Dateien des aktuellen Updates von Deadlock, Valves neuesten 6-gegen-6-MOBA-Shooter, einen Hinweis auf den Codenamen „HLX“ entdeckt. Genau dieser Codename wird seit Jahren immer wieder mit Half-Life 3 in Verbindung gebracht. Laut dem Insider ist der Fund für sich genommen unspektakulär, in der Summe mit früheren Leaks jedoch ein weiteres Indiz dafür, dass das Projekt weiterhin existiert.

„HLX“: Warum dieser Fund mehr ist als nur ein weiteres Gerücht

Half-Life-Fans sind Leaks seit Jahrzehnten gewohnt. Seit Jahren tauchen Hinweise, Strings wie HLX und interne Bezeichnungen auf, nur um kurz darauf wieder zu verschwinden. Der Unterschied diesmal: HLX taucht in einem aktiv weiterentwickelten Spiel auf, nicht in alten oder archivierten Dateien. Das deutet darauf hin, dass Valve aktuell an Code arbeitet, der sich Entwicklungsressourcen mit anderen Projekten teilt.

Valve nutzt bekanntermaßen keine strikt getrennten Engine-Forks. Änderungen und Projektverweise wandern häufig quer durch Source 2-basierte Titel. Dass HLX nun in Deadlock auftaucht, spricht zumindest dafür, dass Half-Life-bezogene Inhalte nicht längst verworfen wurden.

Half-Life 3: Steam Machine als möglicher Schlüssel?

Besonders spannend ist ein Gedankengang, der sich seit Wochen hält: Half-Life 3 als Launch- oder Vorzeige-Titel für neue Steam-Hardware. Valve hat erst kürzlich bestätigt, dass sich Preis und Release der Steam Machine wegen RAM-Knappheit verzögern. Sollte HLX tatsächlich existieren, könnte ein gemeinsamer Launch erklären, warum Valve weiterhin schweigt. Ein solches Szenario würde zur Firmenphilosophie passen: Hardware pushen, ohne klassisches Marketing, getragen von einem einzigen, übermächtigen Spiel.

Aber fassen wir es kurz zusammen. Fakt ist:

Valve hat Half-Life 3 nicht angekündigt

Der Datamining-Fund ist nicht offiziell bestätigt

„HLX“ taucht erneut in aktivem Code auf

Mehr nicht. Alles Weitere bleibt Spekulation. Doch nach über 20 Jahren Stillstand und zahlreiche Leaks der letzten Monate reichen, um die Hoffnung neu zu entfachen. Vielleicht ist Half-Life 3 näher als je zuvor. Vielleicht auch nicht. Vermutlich sogar vor dem GTA 6-Release. Sicher ist nur: Wenn Valve es tatsächlich ankündigt, wird es niemand überhören. Und ich kann den Tag kaum mehr erwarten. Gordon Freeman lebt.

