GTA 6: Große Marketing-Welle im Sommer 2026 bestätigt – GTA 5 knackt 225 Millionen Verkäufe

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Rund um Grand Theft Auto VI (GTA 6) bleibt Rockstar Games zwar öffentlich still, doch Publisher Take-Two Interactive öffnet jetzt zumindest ein kleines Fenster. Im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen bestätigte CEO Strauss Zelnick, dass im Sommer 2026 neue „Marketing Beats“ zu GTA 6 geplant sind (via TheGameBusiness.com). Für Take-Two-Verhältnisse ist das bereits eine ungewöhnlich klare Ansage.

Zelnick betonte, dass er normalerweise Marketing-Themen lieber den Studios überlässt. Dass er selbst einen Zeitraum nennt, zeigt, wie nah wir inzwischen an der heißen Phase sind. Der Release-Termin bleibt laut aktuellem Stand weiterhin der 19. November 2026. In den letzten Monaten hatte Take-Two mehrfach signalisiert, dass dieses Datum deutlich realistischer sei als frühere Zeitfenster. Die Aussagen im aktuellen Bericht stützen genau das.

Werbung

GTA 6: Was bedeuten „Marketing Beats“ konkret?

Der Begriff ist in der Branche klar definiert: größere Informationsschritte wie neue Trailer, Gameplay-Vorstellungen, Vorbestellstarts, Event-Auftritte oder exklusive Medienberichte. Kurz gesagt: Ab Sommer beginnt sehr wahrscheinlich die Phase, in der GTA 6 regelmäßig Schlagzeilen produzieren wird. Genau das, worauf Fans seit dem ersten Trailer (2023) warten.

Dass Take-Two jetzt so offen darüber spricht, ist auch wirtschaftlich logisch. Das Unternehmen meldete starke Zahlen und übertraf die Erwartungen deutlich. Netto-Buchungen lagen bei 1,76 Milliarden Dollar. Ein erheblicher Teil davon kommt weiterhin aus dem GTA-Universum, vor allem durch GTA Online, dessen Umsatz um 27 Prozent gestiegen ist. GTA bleibt also das finanzielle Rückgrat des Konzerns und GTA 6 ist der kommende Wachstumsmotor.

GTA 5 erreicht eine absurde Bestmarke

Während alle auf GTA 6 warten, schreibt sein Vorgänger weiter Geschichte. Grand Theft Auto V (GTA 5) hat inzwischen 225 Millionen Einheiten verkauft. Damit stellt es fast die Hälfte aller Verkäufe der gesamten Serie, die insgesamt bei 465 Millionen Exemplaren liegt. Ein Spiel, das seit über einem Jahrzehnt auf dem Markt ist und trotzdem weiter wächst, das ist selbst für Blockbuster-Verhältnisse außergewöhnlich.

Werbung

Diese Zahlen zeigen auch, warum Take-Two beim Nachfolger nichts überstürzt. GTA 6 muss nicht nur gut sein, es muss ein kulturelles Entertainment-Ereignis werden. Genau deshalb dürfte die Marketing-Kampagne für Sommer/Herbst 2026 besonders groß ausfallen.

Ganz ohne Schatten ist die Lage allerdings nicht. Rockstar Games steht aktuell unter Druck von Gewerkschaften wegen Entlassungen in Großbritannien und Kanada. Das betrifft zwar nicht direkt die Entwicklung von GTA 6, sorgt aber für Diskussionen rund um Arbeitsbedingungen beim Studio.

Unterm Strich bleibt jedoch die wichtigste Botschaft: Der Fahrplan steht. Sommer 2026 startet die große Informationswelle, und alles deutet darauf hin, dass der November-Termin ernst gemeint ist. Ob die Vorbestellung tatsächlich am 14. Februar 2026 startet ist noch ungewiss, würde aber zum „Schema“ von Rockstar passen. Der „Mega-Download“ zu Release, der in der Community für Furore sorgte, ist übrigens dementiert worden. Laut Zelnick (gegenüber Variety) ist „das nicht der Plan“, GTA 6 nur digital am 19. November 2026 zu veröffentlichen.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!